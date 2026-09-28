Sergejaus Maslobojevo sužadėtinei pažėrus kritikos ir suabejojus Dirksčio trauma – UTMA reakcija

Naujienų portalui tv3.lt susisiekus su UTMA, organizacija sureagavo į S. Mišenytės įrašą, kuriame ji neslėpė nusivylimo sporto užkulisiais, nelygiomis teisėmis bei abejonėmis dėl tam tikrų kovotojų traumų tikrumo.
Sureagavo UTMA
UTMA organizacijos raštu pateiktame komentare rašoma:
„Organizacija griežtai laikosi sportinių principų ir taisyklių, o visus sprendimus ringe peržiūri ir priima aukščiausios kategorijos teisėjai iš užsienio, kurie laikosi tarptautinių standartų.
Taip pat akcentuojame, kad saugome konfidencialius medicininius duomenis – vienašališkai jų atskleisti negalime dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir vidinių taisyklių. Visa tikslinga ir su tolimesne komunikacija susijusi informacija, jei turėsime patvirtintų faktų ir galėsime juos viešinti, bus paskelbta per UTMA komunikacijos kanalus.
Minėta Igno Pauliukevičiaus situacija jau buvo apsvarstyta UTMA organizacijos viduje. Įžvelgėme kontrolės trūkumą ir apgailestaujame, jog tokia situacija įvyko. Įspėjome I. Pauliukevičių dėl jo elgesio, organizacija padarė atitinkamas išvadas, kurių laikysimės ateityje.
Gerbiame kiekvieno žmogaus nuomonę ir džiaugiamės, kad Lietuvoje kovinis sportas sulaukia vis daugiau dėmesio. Norime pabrėžti, kad ir toliau išliksime atviri diskusijoms, tačiau pasiliekame teisę komunikuoti tikslingai ir tik klausimais, kurie yra susiję su sportinės dalies ir organizacijos profesionalumo išlaikymu.“
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad savo kreipimąsi S. Mišenytė pradėjo nuo asmeninių vertybių, pabrėždama, kad jai itin svarbi teisybė. Jos teigimu, organizacijos veikloje bei sprendimuose ryškiai matyti dvejopi standartai, kurie piktina ne tik ją, bet ir dalį renginio žiūrovų.
„Aš esu žmogus, kuris labai mėgsta teisybę ir mane tiesiog krato, kai aš visur matau dvigubus standartus. Nesuprantu labai daug dalykų iš organizacijos pusės. Suprantu, kad tai yra verslas ir dideli pinigai, tačiau taip, kaip viskas yra daroma ir kaip bandoma pateikti ir įtikinti žmones, tai yra taip nesąžininga ir tokie dvigubi standartai“, – sakė S. Mišenytė.
Kritikos strėlės skriejo ne tik į pačius organizatorius, bet ir į konkrečius asmenis bei ringe vykstančius pažeidimus. S. Mišenytė stebėjosi, kodėl už šiurkščius taisyklių pažeidimus kovotojams nėra taikomos reikiamos sankcijos ar diskvalifikacijos.
Moteris retoriškai klausė, kaip renginio pristatymuose gali dalyvauti tokie asmenys kaip Ignas Pauliukevičius vien tam, kad „paerzintų kitus žmones iš kitų klubų, kurių jie nemėgsta“.
„Nesuprantu, kaip gali toks žmogus kaip Pauliukevičius pristatinėti kovą tam, kad paerzintų kitus žmones iš kitų klubų, kurių jie nemėgsta. Kaip nėra skiriamos diskvalifikacijos už įkandimus į ausį, specialius metimus iš ringo, kūno išsitepimus Tailando aliejumi, ko negalima daryti.
Tai kyla labai daug klausimų, į kuriuos atsakymų turbūt niekas neduos. Žinot, kaip mokykloje mokytojai turi savo favoritus ir daryk, ką nori. Tai čia plika akimi matosi, kokios yra žaidimo taisyklės. Iš vienų reikalauja aukštų standartų, o kitiems galima daryti bet ką“, – kalbėjo moteris.
Aštriausia vaizdo įrašo dalis buvo skirta Dominyko patirtai traumai ir abejonėms dėl jos tikrumo. S. Mišenytė tiesiogiai pareikalavo medicininių įrodymų, patvirtinančių, kad kovotojui iš tiesų lūžo ranka.
„Norėčiau pamatyti nuotraukas ir išrašus po kovos, tarkime, 27 dienos naktį arba rytą, kad Dominykas lankėsi ligoninėje, kad jam yra atlikta nuotrauka, jog ranka yra iš tikrųjų lūžusi ir tai nėra eilinis feikas ar cirkas. Bet norėtųsi pamatyti taip, kad tai nebūtų dirbtinis intelektas, ar photoshop'as. Kad būtų realūs štampai, parašai, nes kažkodėl tokių dalykų nėra“, – griežtai pareiškė Santa.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.