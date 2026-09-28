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TV3 naujienos > Žmonės

Sergejaus Maslobojevo mylimoji Santa ryžosi netylėti apie dvigubus UTMA standartus ir prašo įrodymų: „Norėčiau pamatyti“

2026-09-28 15:48 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-28 15:48
Pridėkite kaip šaltinį Google

Pastaruoju metu Lietuvos kovos menų pasaulyje netyla diskusijos, aistros ir skandalai dėl Sergejaus Maslobojevo ir Dominyko Dirksčio kovos. Po pastarųjų kovų turnyro pasigirdus įvairioms reakcijoms, griežta kritika organizatoriams ir skaidrumui nuskambėjo iš S. Maslobojevo mylimosios Santos Mišenytės lūpų.

Pastaruoju metu Lietuvos kovos menų pasaulyje netyla diskusijos, aistros ir skandalai dėl Sergejaus Maslobojevo ir Dominyko Dirksčio kovos. Po pastarųjų kovų turnyro pasigirdus įvairioms reakcijoms, griežta kritika organizatoriams ir skaidrumui nuskambėjo iš S. Maslobojevo mylimosios Santos Mišenytės lūpų.

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Savo „Instagram“ paskyroje moteris pasidalijo itin atviru vaizdo įrašu, kuriame neslėpė nusivylimo sporto užkulisiais, nelygiomis teisėmis bei abejonėmis dėl tam tikrų kovotojų traumų tikrumo.

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Dvigubi standartai

Šiuo įrašu moteris sutiko pasidalinti ir su portalu tv3.lt.

Savo kreipimąsi S. Mišenytė pradėjo nuo asmeninių vertybių, pabrėždama, kad jai itin svarbi teisybė. Jos teigimu, organizacijos veikloje bei sprendimuose ryškiai matyti dvejopi standartai, kurie piktina ne tik ją, bet ir dalį renginio žiūrovų.

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„Aš esu žmogus, kuris labai mėgsta teisybę ir mane tiesiog krato, kai aš visur matau dvigubus standartus. Nesuprantu labai daug dalykų iš organizacijos pusės. Suprantu, kad tai yra verslas ir dideli pinigai, tačiau taip, kaip viskas yra daroma ir kaip bandoma pateikti ir įtikinti žmones, tai yra taip nesąžininga ir tokie dvigubi standartai“, – sakė S. Mišenytė.

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Nuo įkandimų iki taisyklių pažeidimų ringe

Kritikos strėlės skriejo ne tik į pačius organizatorius, bet ir į konkrečius asmenis bei ringe vykstančius pažeidimus. S. Mišenytė stebėjosi, kodėl už šiurkščius taisyklių pažeidimus kovotojams nėra taikomos reikiamos sankcijos ar diskvalifikacijos.

Moteris retoriškai klausė, kaip renginio pristatymuose gali dalyvauti tokie asmenys kaip Ignas Pauliukevičius vien tam, kad „paerzintų kitus žmones iš kitų klubų, kurių jie nemėgsta“.

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„Nesuprantu, kaip gali toks žmogus, kaip Pauliukevičius pristatinėti kovą tam, kad paerzintų kitus žmones iš kitų klubų, kurių jie nemėgsta. Kaip nėra skiriamos diskvalifikacijos už įkandimus į ausį, specialius metimus iš ringo, kūno išsitepimus Tailando aliejumi, ko negalima daryti.

Tai kyla labai daug klausimų, į kuriuos atsakymų turbūt niekas neduos. Žinot, kaip mokykloje mokytojai turi savo favoritus ir daryk, ką nori. Tai čia plika akimi matosi, kokios yra žaidimo taisyklės. Iš vienų reikalauja aukštų standartų, o kitiems galima daryti bet ką“, – kalbėjo moteris.

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Prašo įrodymų

Aštriausia vaizdo įrašo dalis buvo skirta Dominyko patirtai traumai ir abejonėms dėl jos tikrumo. S. Mišenytė tiesiogiai pareikalavo medicininių įrodymų, patvirtinančių, kad kovotojui iš tiesų lūžo ranka.

„Norėčiau pamatyti nuotraukas ir išrašus po kovos, tarkime, 27 dienos naktį arba rytą, kad Dominykas lankėsi ligoninėje, kad jam yra atlikta nuotrauka, jog ranka yra iš tikrųjų lūžusi ir tai nėra eilinis feikas ar cirkas. Bet norėtųsi pamatyti taip, kad tai nebūtų dirbtinis intelektas, ar photoshop'as. Kad būtų realūs štampai, parašai, nes kažkodėl tokių dalykų nėra“, – griežtai pareiškė Santa.

Portalas tv3.lt kreipėsi komentaro į UTMA atstovus. Gavę komentarą straipsnį papildysime.

 

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2026-09-28 16:04
Eik miegoti geriau, o ne kitu ranku luziu ziureti. Geriau ziurek ir atsimink apie savo suzadetini… dopingus, ar pamirsai. Geda!
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Oi
Oi
2026-09-28 16:14
Tu vargšele mergaite ateis laikas ir sužinosi su kuo tu susidėjai . Paklausk už ką buvo nuteistas , spardė gatvėj atsitiktinę praeivę.paliko žmoną su trim vaikais .Jau didesnio nevykėlio negalėjai susirast.
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Tre
Tre
2026-09-28 16:12
Teisingai! Kažkaip keistai Dominykas nusiplovė nuo kovos.
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