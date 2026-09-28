Dar prieš kovą Dominyko Dirksčio veidas išdavė viską: štai ko jis nepasakė žodžiais

Toks ėjimas nustebino ne vieną kovų žiūrovą, o staiga atsinaujinusi kovotojo D. Dirksčio trauma užminė mįslę ne vienam – ar tai nebuvo planuotas ėjimas?
Vis tik norintiems geriau suprasti patį kovotoją ir galimą jo mąstymo būdą naujienų portalas tv3.lt ankstesniu pokalbiu su veidoskaitos ir kūno kalbos specialiste, knygos „Kreivakalbystė“ autore Laura Šukiene, kuriai pavyko išnagrinėti D. Dirksčio veidą.
„Prieš pradedant analizuoti bet kokį veidą, visada turiu pasakyti esminį sakinį – veidotyra ir jos atskleidžiami bruožai dažnai gali būti lydimi interpretacijų todėl, kad mūsų veidas keičiasi pagal mūsų amžių.
Mes veidą analizuojame nuo 12 metų, bet jis su laiku keičiasi, nes mus veikia patirtys, išgyvenimai, karjera ir, kas svarbiausia, mūsų auklėjimas.
Tad kartais, jeigu žmogus turi vieną ar kitą veido bruožą, jis gali nesutikti su specialistu, sakyti, kad čia neteisinga, nesąmonė, tačiau iš tiesų tai – vaikystėje neišugdyta savybė“, – tąkart pokalbį pradėjo veidotyros specialistė.
Kaip aiškino L. Šukienė, šia įžanga ji tąkart norėjo pradėti pokalbį dėl to, kad pradėjus nagrinėti D. Dirksčio veidą paaiškėjo, kad nors jo veidas yra patogus analizei, vis tik dabartinis kovotojo plaukų ilgis ir barzda galėjo apsunkinti darbą. Ieškant išeičių analizei buvo pasitelktos senesnės kovotojo nuotraukos.
Dominyko Dirksčio veido analizė
Pirmas įspūdis, kurį susidarė pašnekovė, – kovotojo esminiai veido bruožai yra ryškūs, stipriai veikiantys jo charakterį. Ji pasakojo, kad šis veidas yra „tipiško sportininko“, adrenalino siekiančio žmogaus.
Labiausiai tai atspindėjo apatinėje veido zonoje, kuri, pasak veidotyros specialistės, yra pati ilgiausia lyginant su kaktos, nosies zonomis. Tai – judesio simbolis.
„Šiuos žmones „maitina“ kojos – judesys, veiksmas. Tai yra žmogus, kuris, pirmiausia, niekaip negalėtų nusėdėti vietoje. Jeigu analizuotumėme visus sportininkus, kad ir Meilutytę, Alekną, žymius futbolininkus, jų visų apatinė veido zona yra labai ilga.
Kitas dalykas, labai matosi jo akys. Jos yra didelės, nelabai atviros, o jų išoriniai kampučiai nusileidę žemyn.
Šis momentas, kai akių forma tarsi leidžiasi žemyn, rodo jo savybes, kurios dažnai yra nukreiptos į pesimizmą, tam tikrų situacijų matymą iš blogosios pusės, bet kartu dėl to jis būtų puikus analitikas savo varžovo grėsmių numatymui“, – nurodė L. Šukienė.
Dar viena įdomi detalė kovotojo veide – kauburėlis antakių srityje, kuris liudija apie galimą agresiją. Pasak jos, geriausia tokio žmogaus neprovokuoti, nes jis gali pasielgti agresyviai, pasikarščiuoti.
Tęsdama pokalbį ji pridėjo, kad įprastai agresyvių žmonių veiduose yra matomi trys apie agresiją liudijantys požymiai, o kovotojo veide jis tik vienas – tai rodo, kad agresija nėra perdėta.
„Kadangi jis kovotojas, kitaip būti ir negali, jis turi turėti šiek tiek agresijos. Tik čia tada ateina vertybinis parametras – kiek yra rimtos, įskiepytos vertybės, kiek agresija gali atsiskleisti kovoje, o kiek jos gali atsiskleisti gyvenime“, – retoriškai klausė L. Šukienė.
Kalbėdama apie D. Dirksčio veidą specialistė tikino, kad jį netgi būtų galima panaudoti pavyzdinei sportininko veidų analizei. Taip sakydama ji pridėjo, kad linki D. Dirksčiui sėkmės.
„Jis turi Dievo duotas savybes, kurias galima išnaudoti, tik svarbu jas panaudoti tinkamose vietose“, – pasakojo ji.
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