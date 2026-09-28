Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Dar prieš kovą Dominyko Dirksčio veidas išdavė viską: štai ko jis nepasakė žodžiais

2026-09-28 09:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-28 09:50
Pridėkite kaip šaltinį Google

Šį šeštadienį praūžė tūkstantinę žiūrovų minią vykęs „UTMA19“ renginys Kauno „Žalgirio“ arenoje, kurioje susikovė kovotojai Dominykas Dirkstys ir Sergejus Maslobojevas. Nors visi tikėjosi įnirtingos kovos, vis tik antrame raunde po smūgio kaire ranka D. Dirksčiui atsinaujino rankos trauma, jis iš ringo pasitraukė, o laimėtoju buvo paskelbtas S. Maslobojevas.

Šį šeštadienį praūžė tūkstantinę žiūrovų minią vykęs „UTMA19“ renginys Kauno „Žalgirio“ arenoje, kurioje susikovė kovotojai Dominykas Dirkstys ir Sergejus Maslobojevas. Nors visi tikėjosi įnirtingos kovos, vis tik antrame raunde po smūgio kaire ranka D. Dirksčiui atsinaujino rankos trauma, jis iš ringo pasitraukė, o laimėtoju buvo paskelbtas S. Maslobojevas.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Toks ėjimas nustebino ne vieną kovų žiūrovą, o staiga atsinaujinusi kovotojo D. Dirksčio trauma užminė mįslę ne vienam – ar tai nebuvo planuotas ėjimas?

REKLAMA
REKLAMA

Vis tik norintiems geriau suprasti patį kovotoją ir galimą jo mąstymo būdą naujienų portalas tv3.lt ankstesniu pokalbiu su veidoskaitos ir kūno kalbos specialiste, knygos „Kreivakalbystė“ autore Laura Šukiene, kuriai pavyko išnagrinėti D. Dirksčio veidą.

REKLAMA

(40 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „UTMA 19“: Sergejus Maslobojevas – Dominykas Dirkstys (09.26)

„Prieš pradedant analizuoti bet kokį veidą, visada turiu pasakyti esminį sakinį – veidotyra ir jos atskleidžiami bruožai dažnai gali būti lydimi interpretacijų todėl, kad mūsų veidas keičiasi pagal mūsų amžių.

Mes veidą analizuojame nuo 12 metų, bet jis su laiku keičiasi, nes mus veikia patirtys, išgyvenimai, karjera ir, kas svarbiausia, mūsų auklėjimas.

REKLAMA
REKLAMA

Tad kartais, jeigu žmogus turi vieną ar kitą veido bruožą, jis gali nesutikti su specialistu, sakyti, kad čia neteisinga, nesąmonė, tačiau iš tiesų tai – vaikystėje neišugdyta savybė“, – tąkart pokalbį pradėjo veidotyros specialistė.

Kaip aiškino L. Šukienė, šia įžanga ji tąkart norėjo pradėti pokalbį dėl to, kad pradėjus nagrinėti D. Dirksčio veidą paaiškėjo, kad nors jo veidas yra patogus analizei, vis tik dabartinis kovotojo plaukų ilgis ir barzda galėjo apsunkinti darbą. Ieškant išeičių analizei buvo pasitelktos senesnės kovotojo nuotraukos.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Dominyko Dirksčio veido analizė

Pirmas įspūdis, kurį susidarė pašnekovė, – kovotojo esminiai veido bruožai yra ryškūs, stipriai veikiantys jo charakterį. Ji pasakojo, kad šis veidas yra „tipiško sportininko“, adrenalino siekiančio žmogaus.

Labiausiai tai atspindėjo apatinėje veido zonoje, kuri, pasak veidotyros specialistės, yra pati ilgiausia lyginant su kaktos, nosies zonomis. Tai – judesio simbolis.

REKLAMA

„Šiuos žmones „maitina“ kojos – judesys, veiksmas. Tai yra žmogus, kuris, pirmiausia, niekaip negalėtų nusėdėti vietoje. Jeigu analizuotumėme visus sportininkus, kad ir Meilutytę, Alekną, žymius futbolininkus, jų visų apatinė veido zona yra labai ilga.

Kitas dalykas, labai matosi jo akys. Jos yra didelės, nelabai atviros, o jų išoriniai kampučiai nusileidę žemyn.

REKLAMA

Šis momentas, kai akių forma tarsi leidžiasi žemyn, rodo jo savybes, kurios dažnai yra nukreiptos į pesimizmą, tam tikrų situacijų matymą iš blogosios pusės, bet kartu dėl to jis būtų puikus analitikas savo varžovo grėsmių numatymui“, – nurodė L. Šukienė.

Dar viena įdomi detalė kovotojo veide – kauburėlis antakių srityje, kuris liudija apie galimą agresiją. Pasak jos, geriausia tokio žmogaus neprovokuoti, nes jis gali pasielgti agresyviai, pasikarščiuoti.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tęsdama pokalbį ji pridėjo, kad įprastai agresyvių žmonių veiduose yra matomi trys apie agresiją liudijantys požymiai, o kovotojo veide jis tik vienas – tai rodo, kad agresija nėra perdėta.

„Kadangi jis kovotojas, kitaip būti ir negali, jis turi turėti šiek tiek agresijos. Tik čia tada ateina vertybinis parametras – kiek yra rimtos, įskiepytos vertybės, kiek agresija gali atsiskleisti kovoje, o kiek jos gali atsiskleisti gyvenime“, – retoriškai klausė L. Šukienė.

REKLAMA

Kalbėdama apie D. Dirksčio veidą specialistė tikino, kad jį netgi būtų galima panaudoti pavyzdinei sportininko veidų analizei. Taip sakydama ji pridėjo, kad linki D. Dirksčiui sėkmės.

„Jis turi Dievo duotas savybes, kurias galima išnaudoti, tik svarbu jas panaudoti tinkamose vietose“, – pasakojo ji.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
O. Pikul, D. Dirkstys (nuotr. stop kadras, nuotr. BNS)
Oksana Pikul išklojo, ar Dominykas Dirkstys tikrai turėjo traumą: paviešino nuotrauką (31)
Dominykas Dirkstys su treneriu Vadimu Gridiajevu (nuotr. so. tinklų)
Liūdnai pasibaigus Dominyko Dirksčio kovai – jo trenerio žinutė (78)
Dominykas Dirkstys, jo treneris Vadimas Gridiajevas (nuotr. BNS, nuotr. stop kadras)
Paviešino Dirksčio trenerio susidūrimą su žiūrovu „UTMA 19“: rėžė necenzūrinį gestą (4)
Oksana Pikul, Dominykas Dirkstys (nuotr. BNS)
Oksana Pikul sureagavo į Dirksčio bandymą kąsti Maslobojevui į ausį: rėžė aštriai (9)

Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę

Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų