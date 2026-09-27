Nemalonus incidentas UTMA – į ringą pateko įsibrovėlis: paaiškėjo, kas nutiko

Vaizdo įrašu iš transliacijos buvo pasidalinta socialiniame tinkle TikTok.
Užfiksuotas incidentas
Jame matosi, kaip po Dominyko Dirksčio ir Sergejaus Maslobojevo kovos, į ringą netikėtai ateina vyras.
Jam kiek pastovėjus prie kalbą sakančio S. Maslobojevo, jį staiga nuo scenos patraukia apsauga.
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Žmonės.lt šią situaciją pakomentavo UTMA vadovas Viktoras Gecas. Pasak jo, asmuo buvo neblaivus.
„Apsauga padarė klaidą, buvo susikoncentravusi per pagrindinę kovą kitur, nepamatė, kaip įsiveržė neblaivus asmuo į ringą“, – minėtam portalui sakė jis.
Vyras taip pat atskleidė, kad į didesnį konfliktą situacija neišaugo.
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad kad didžiausias ažiotažas gaubė svorio kategorijos iki 94 kilogramų akistatą, kurioje tituluočiausias šalies kikboksininkas S. Maslobojevas susikovė su organizacijos reitingo viršūnėje esančiu D. Dirksčiu.
Unikalią rehidratacijos išlygą, pagal kurią S. Maslobojevo svoris prieš pat žengiant į ringą negalėjo viršyti 100 kg ribos, turėjusi dvikova baigėsi anksti. Visiškoje tyloje į ringą žengęs D. Dirkstys pirmajame raunde strategiškai judėjo išorine ringo dalimi, o raundo pabaigoje „sprogo“ ir atliko galingas atakas.
Visgi antrajame raunde praėjus vos 50 sekundžių nuo jo pradžios po smūgio kaire ranka D. Dirksčiui atsinaujino rankos trauma ir jis iš karto paliko ringą bei areną, o pergalę techniniu nokautu šventė S. Maslobojevas.
Renginio svečių nuotraukų galeriją galite pamatyti čia:
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