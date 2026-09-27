Eimanto Stanionio aprangos detalė „UTMA 19“ užminė mįslę: pastebėjo tik akyliausi

Mįslę užminė užrašas ant drabužių – Stans.
Apranga užminė mįslę
Prieš lipant į ringą vyras arenoje pasirodė vilkėdamas itin stilingą laisvalaikio derinį – šortus ir džemperį su džinsinės medžiagos detalėmis.
Ant džemperio puikavosi užrašas Stans, primenanti sutrumpintą jo pavardęs versiją.
Ieškant šio prekės ženklo socialiniuose tinkluose galima pamatyti Instagram profilį, kuriame įamžintas ir pats E. Stanionis.
Profilio aprašyme nurodyta: „Jau netrukus“.
Visa tai leidžia spėti, kad „Stans“ gali būti paties E. Stanionio kuriamas ar netrukus pristatytas prekės ženklas.
Stanionio pergalė
Primename, kad antroje pagal svarbą dvikovoje po ilgos pertraukos į profesionalų bokso ringą Lietuvoje sugrįžo Eimantas Stanionis. Dešimties raundų išbandyme svorio kategorijoje iki 68 kg jį pasitiko 24-erių pietų afrikietis Kaine'as Fourie.
Demonstruodamas tikrą ramybę, E. Stanionis priešininką įveikė jau antrajame raunde.
„Buvau beveik baigęs karjerą, bet tiesiog ačiū Emilija, kad atvedei į šį kelią, prispaudei ir atvedei į šį kelią. Ačiū Viktorui, kuris paspaudė mane ir davė šansą. Kovosiu toliau, apie šitą jau nebekalbame. Visada norėjau paklausti apie varžovų lygį. Dabar turiu variantą kovoti Amerikoje ir vėl iškeliauti keliems metams arba kovoti Lietuvoje. Norite, kad kovočiau Lietuvoje? Dabar turiu priversti UTMA organizacijai atsiųsti kontraktą“, – po pergalės sakė E. Stanionis.
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