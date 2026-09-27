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Oksana Pikul išklojo, ar Dominykas Dirkstys tikrai turėjo traumą: paviešino nuotrauką

2026-09-27 16:49 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-27 16:49
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Dominyko Dirksčio ir Sergejaus Maslobojevo kova „UTMA 19“ turnyre sukėlė tikrą ažiotažą – D. Dirkstys kovą baigė po atsinaujinusios rankos traumos. Po šio įvykio jis išbėgo iš ringo, o tai pakurstė dar daugiau kalbų. Dabar apie sutuaciją prakalbo kovotojo buvusi sužadėtinė Oksana Pikul.

Dominyko Dirksčio ir Sergejaus Maslobojevo kova „UTMA 19“ turnyre sukėlė tikrą ažiotažą – D. Dirkstys kovą baigė po atsinaujinusios rankos traumos. Po šio įvykio jis išbėgo iš ringo, o tai pakurstė dar daugiau kalbų. Dabar apie sutuaciją prakalbo kovotojo buvusi sužadėtinė Oksana Pikul.

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Kitiems diskutuojant, ar trauma – tikra, O. Pikul atskleidė, kaip buvo iš tiesų.

(40 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „UTMA 19“: Sergejus Maslobojevas – Dominykas Dirkstys (09.26)

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Pasakė, kaip buvo iš tiesų

Moteris neslėpė, kad sprendimas išbėgti iš rinko ją nustebino, tačiau ji patikino, kad traumą Dominykas tikri turėjo.

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O. Pikul pasakojo, kad ją kovotoas susižeidė Tailande, kai jiedu dar buvo kartu. Verslininkė taip pat paviešino nuotrauką, kurioje matyti sugipsuota D. Dirksčio ranka.

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Ji sekėjams pasakojo:

„Kas buvo pas mane, tas pražuvo. Patys matėte, kaip viskas susidėliojo, kaip susidėlioja santykiai ir taip toliau. Mes abu turime antras puses ir nelabai gal man čia rūpi.

Tiktai šiaip man keistai pasirodė vienas dalykas pačioje UTMA, kalbant apie sveikatą, nes man sveikata yra labai svarbus dalykas. Sveikata apskritai yra turtas. UTMA yra medikai, pas kuriuos kovotojai privalo eiti po kažkokių traumų arba joms atsitikus. Jie prižiūri, jais turi pasitikėti ir taip toliau.

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Kalbant apie pačius medikus, jie privalo suteikti pirmąją pagalbą, esant reikalui nuvežti kovotojus į klinikas ir taip toliau. Žodžiu, kovotojai privalo kreiptis į juos, o jie privalo padėti.

Šiuo atveju į medikus pagalbos kreiptasi nebuvo ir tiesiog pabėgo. Pabėgo Dominykas, kas, mano nuomone, nėra labai teisinga. Vien žiūrint į tai, žmonės nepasitikės. Jeigu būtų kreiptasi pagalbos į medikus, medikai būtų nuvežę į gydymo įstaigą, žmonės tikėtų, matytų įrodymus, kad ranka yra sužalota ir taip toliau. O dabar – tiesiog pabėgimas pas mergytę, tai, na, nežinau.

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Daug kas man taip pat rašė, klausė, ar iš tikrųjų ranka yra traumuota. Tai tikrai taip. Pati ją prižiūrėjau po to, kai Vilniuje jam buvo atlikta rankos operacija. Jis ją susilaužė Tailande, grįžo su gipsu, o čia, Vilniuje, jam buvo atlikta operacija. Tai tikrai tą patvirtinu. Tas tikrai buvo.

Dar jo prašymu važiavau paimti dokumentų iš ligoninės ir jam pristačiau laikmeną su visu įrašu. Tai yra teisybė. Bet kokiu atveju linkiu tik didžiausios sveikatos ir ramybės širdžiai. Tai tiek.“

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