„Tautos bukiausiame“ – į pamokas grįžusi Pikul, Maldeikienės nerimas ir Lipnės prisipažinimas: „Nestovėjau eilėje, kur tai dalijo“

Šį sekmadienį į mokyklos suolą sugrįš likę mokiniai, tarp kurių – verslininkės bei turinio kūrėjos Oksana Pikul ir Simona Lipnė, buvusi europarlamentarė Aušra Maldeikienė ir jos marčia Agnė Turskienė, verslininkas Žilvinas Grigaitis, vienas tituluočiausių Lietuvos plaukikų Danas Rapšys, dainininkas Gabrielius Vagelis bei viena iš aerobikos pradininkių Lietuvoje Joana Bartaškienė.
Kaip įprasta, pamokos mokykloje prasidės nuo loginės užduoties, kuri pateiks daugybę staigmenų. „Negalvojau, kad ši užduotis bus kol kas sunkiausia iš visų galvosūkių“, – sakys mokytojas Mantas Katleris, o jo kolega Mantas Bartuševičius pridės abejojantis, ar bent vienas mokinys gebės tai išspręsti!
Kad galvosūkių tiesiog nekenčia, pripažins ir G. Vagelis. „Visų šitų pirmų užduočių aš nekenčiu. Man tai yra didžiausia nesąmonė. Jeigu tik galėčiau, iškart visas išmesčiau. Šiaip dainas aš kuriu gerai, bet visa kita…“ – sakys jis.
Šio sekmadienio galvosūkis didžiuliu iššūkiu taps net A. Turskienei, kuri iki šiol su jais susidorodavo be jokio vargo!
„Man sugrius karjera!“ – šįkart iššūkio metu sakys ji.
Kad jaučia įtampą, pripažins ir A. Maldeikienė. „Sveiki, ir vėl aš čia, ir vėl man nepasiseks, ir reiks pulti ant kelių… Tai – labai geras žaidimas visomis prasmėmis sugrįžti ant žemės“, – teigs ji.
O štai Simona labiausiai bijos mokytojų reakcijų. „Kai jie klausia, ar dangus yra mėlynas, man atrodo, kad jie net čia ieško kažkokio kabliuko“, – sakys ji.
Vėliau Simona dar pridės: „Eilinį kartą suprantu, kad loginio mąstymo pas mane nelabai yra. Loginio mąstymo aš šiame gyvenime tikrai negavau. Nestovėjau eilėje, kur jį dalijo“.
Tuo tarpu V. Kaniušionis tikins atsidavęs likimui. „Kur jau jis mane padės, ten padės. Nuo likimo nepabėgsi“, – sakys jis.
Kaip įprasta, itin daug dėmesio iš mokytojų sulauks ir praėjusią savaitę loginę užduotį įvykdęs D. Rapšys. „Danas kol kas yra aktyviausiai darantis šią užduotį – bent jau tai mane džiugina. Gal jis ir nedaro tikslingai, bet jis daro“, – sakys M. Bartuševičius.
O štai Joana jau bus užsidirbusi ir mokytojų pravardę… Vienas sakys, kad ji – tikrai vilioklė, o kitas – kad bėda! Nepaisant to, mokytojai skatins Joaną pasukti galvą. „Žinokite, jau nelabai sukasi“, – besijuokdama pripažins ji.
Po pertraukos pamokose pagaliau pasirodys ir Oksana. Kaip ji pasiaiškins, kodėl nebuvo praėjusios savaitės pamokose?
Antroji užduotis – lietuvių kalba ir literatūra – itin pradžiugins A. Maldeikienę. „Jei gyvenimą reikėtų pakartoti, aš norėčiau būti mokytoja ir mokyti lietuvių kalbos“, – pripažins ji.
O štai D. Rapšys, išvydęs kūrinį „Sigutė“, neslėps – tokio tikrai nežino. „Vienintelis dalykas, kas Panevėžyje buvo susijęs su Sigute, turbūt buvo čeburekinė“, – sakys Danas.
Tuo tarpu Ž. Grigaitis tikins daugiau naudojantis ne gimtąją lietuvių, o anglų kalbą. „Toks gyvenimas“, – sakys jis.
O kaip mokiniams seksis įveikti neparuoštus namų darbus ir kodėl šįkart vienoje užduotyje jie net bus pakratyti elektra, pamatysite jau šį vakarą.
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