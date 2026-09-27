Skyrybas išgyvenantys Simona ir Mindaugas Lipniai pastebėti „UTMA 19“

Tai, kad dalyvauja turnyre, galima matyti jų socialinių tinklų paskyrose.
Pasirodė tame pačiame renginyje
S. Lipnė Instagram istorijose pasakojo, kad į renginį vyks su drauge, moterys apsistojo viešbutyje Kaune.
O M. Lipnius rodė, kad kovas stebėjo su sūnumi Herkumi.
Primename, kad apie tai moteris liepą paskelbė socialiniame tinkle „Instagram“. Įrašu ji sutiko pasidalinti ir su portalo tv3.lt skaitytojais.
„Ilgai tylėjau. Bet jaučiu, kad atėjo laikas.
Šis įrašas nėra tam, kad kurstyčiau diskusijas ar ieškočiau kaltų. Aš tiesiog nebenoriu prielaidų ir spėlionių.Tai tiesiog nutiko. Tai yra mano gyvenimo dalis, kurią dabar išgyvenu. Nekaltinu, gerbiu ir paleidžiu. O tai, kuo dalinuosi, yra tik tai, kas vyksta mano viduje. Taip pat nuoširdžiai prašau gerbti mano ir mano vaikų privatumą.
Ši istorija nėra tik apie mane- ji liečia ir mano vaikus, kurie yra brangiausia, ką turiu“, – prie įrašo teigė Simona.
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