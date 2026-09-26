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Aušra Maldeikienė – apie pirmą susitikimą su sūnaus išrinktąja Turskiene: „Atidariau duris ir pamačiau...“

2026-09-26 08:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-26 08:30
Pridėkite kaip šaltinį Google

TV3 žiniasklaidos grupės žaidime „Tautos bukiausias“ savo jėgas išbando ir buvusi politikė bei ekonomistė Aušra Maldeikienė. Projekte moteris dalyvauja kartu su savo sūnaus Mato Maldeikio širdies drauge Agne Turskiene. Pasakodama apie jų pažintį, A. Maldeikienė neslėpė, kad pirmą kartą išvydusi sūnaus išrinktąją liko nustebusi.

TV3 žiniasklaidos grupės žaidime „Tautos bukiausias“ savo jėgas išbando ir buvusi politikė bei ekonomistė Aušra Maldeikienė. Projekte moteris dalyvauja kartu su savo sūnaus Mato Maldeikio širdies drauge Agne Turskiene. Pasakodama apie jų pažintį, A. Maldeikienė neslėpė, kad pirmą kartą išvydusi sūnaus išrinktąją liko nustebusi.

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Naujienų portalui tv3.lt Aušra Maldeikienė atvirai papasakojo apie dalyvavimą projekte ir atskleidė, kaip sutaria su sūnaus širdies drauge.

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FOTOGALERIJA. Aušra Maldeikienė ir Agnė Turskienė

„Tautos bukiausias“ – kiekvieną sekmadienį, 19.30 val. per TV3!

Dalyvavimas projekte ir pažintis su sūnaus mylimąja 

Pradėdama pokalbį apie dalyvavimą TV3 žiniasklaidos grupės žaidime „Tautos bukiausias“, pašnekovė atskleidė, kad į projektą ją paskatino žengti sūnaus Mato Maldeikio širdies draugė Agnė Turskienė.

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„Ji manęs paklausė, ar aš eičiau į šį projektą. Sakė, kad bijo, bet jeigu aš eisiu, tuomet eis ir ji. Aišku, neįsivaizdavau, koks tai sunkus darbas, bet manau, kad tai yra fantastiška šou laida, nes jos puikus scenarijus. Kai žaidi, tas scenarijus yra gana įtemptas, nes viskas greitai keičiasi.

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Taip pat surinkta nuostabi komanda, nes nėra nė vieno, kuris būtų tiek susireikšminęs, kad ant savęs visą pasaulį statytų. Čia dalyvauja žmonės, kurie turi ne tik humoro jausmą, bet kažką truputį daugiau – aukštą intelektą, kuris pasireiškia autoironija“, – pasakojo Aušra.

Pasakodama apie pirmą susitikimą su sūnaus širdies drauge A. Turskiene, A. Maldeikienė prisiminė, kad įspūdis buvo netikėtas – pamačiusi sūnaus išrinktąją moteris trumpam pasimetė.

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Pasak Aušros, ji sūnui buvo sakiusi, kad su širdies drauge ją supažindintų tuomet, kai pats manytų, jog jų santykiai yra rimti.

„Jis turėjo draugių ir žmoną, kuri man yra labai brangi ir aš ją myliu. Aišku, jie senokai išsiskyrę, dar gerokai iki Agnės, tad aš nenorėjau jau susipažinti su tarpiniais variantais. Kai jis man pasakė, kad per Kūčias bus ne vienas, iš karto susidomėjau. Atidariau duris ir pamačiau Agnę... Tiesą pasakius, tuo metu aš pasimečiau...

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Ji yra stulbinančiai graži ir atitinka dabartinius grožio standartus, net truputį nepadoriai atitinka. Aš pagalvojau: „Viešpatie, iš kur jis ją ištraukė.“ Reikėjo 15 minučių, kad aš suprasčiau, jog galva veikia puikiai, kad ji yra absoliučiai savo vietoje ir mes tikrai visada puikiai sutariame“, – prisiminimais dalijosi ji.

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Kalbėdama apie artimą ryšį su sūnaus širdies drauge, Aušra prisiminė ir netikėtą Valentino dienos vakarą, kurį jos praleido kartu: „Kai Mantas šiemet vasario 14-ąją buvo išvykęs į Kanarus užbaigti savo knygos, Agnė man paskambino ir pasakė, kad vakare užsuks pas mane, nes reikia paminėti Valentino dieną. Tad šventėme mudvi.“

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Tiesa, apie pirmąjį susitikimą su Manto mama yra pasakojusi ir pati Agnė. Ji kalbėjo, kad po šventinio susitikimo grįžusi namo su mylimuoju juokais jo paklausė, kodėl jo mama per šventes ją taip smalsiai kamantinėjo.

„Aš jos netardžiau, o pasimečiau... Jos tas grožis yra nepadoriai madingas... Labai juokiausi, kai perskaičiau vieną komentarą instagrame, kai Agnė sėdi ant tualeto ir kažką aiškina, gražiai sudėjusi kojas, ir kažkas parašė: „Bet kojos belenkokios.“ Ji yra belenkokia. Todėl iš karto tu gauni signalą. Kai aš pamačiau Agnę, iš karto pagalvojau: kaip jie bendrauja? Tai nebuvo apklausa, ji neatsakinėjo į mano klausimus kaip egzamine, neatsimenu, ko klausiau...

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Bet viskas buvo puikiai, nes ji yra labai protingas žmogus. Tiesą pasakius, aš tą jos grožį labiau matau televizijoje. Kai mes susitinkame, ji man yra tiesiog Agnė ir plepame apie reikalus. Galiu pasidžiaugti sūnaus skoniu, nes visos jos draugės labai gražios. Pas jį gerai su skoniu“, – šyptelėjo M. Maldeikio mama.

„Tautos bukiausias“ – kiekvieną sekmadienį, 19.30 val. per TV3!

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Sūnaus išrinktoji
Sūnaus išrinktoji
2026-09-26 08:48
Kažkaip atrodo, kad turskienė rinkosi.
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Nu jo
Nu jo
2026-09-26 08:53
Nepadoriai graži - tai moteris už pinigus.
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Klausimas
Klausimas
2026-09-26 09:45
Ar Agnytė nori patekti į Seimą?
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