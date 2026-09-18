Nuo pirmos pažinties iki kardinaliai pasikeitusio santykio: Agnė Turskienė prabilo apie ryšį su Aušra Maldeikiene

Agnės prisiminimai apie mokyklą:
Dar vienas išbandymas šį sekmadienį laukia ir kibernetinio saugumo specialistės Agnės Turskienės. Tiesa, kartu su ja vis dar lieka ir jos mylimojo Mato mama Aušra Maldeikienė!
Tačiau gal kuria nors iš jų šis sekmadienis taps lemtingu?..
Pirmasis susitikimas su anyta priminė egzaminą
Agnei ir Aušrai šiame projekte pasisekė kur kas labiau nei kitiems dalyviams, nes moteris sieja ne tik draugiškas ryšys. Agnė – būsima A. Maldeikienės marti!
„Tiesą pasakius, aš pati nusprendžiau pasiūlyti čia sudalyvauti ir Aušrai – smagu su ja čia leisti laiką. Nors iš tikrųjų, ir labai bijojau“, – pasakoja Agnė.
Tiesa, nors dabar moterys puikiai sutaria, pirmasis Agnės ir Aušros susitikimas greičiau priminė ne ramų šeimos pasibuvimą švenčių metu, o patį tikriausią egzaminą!
„Ji man pradėjo uždavinėti įvairius klausimus. Tarsi norėdama pasitikrinti naują žmogų ir dar, ypač, blondinę! Kai grįžau namo, pamenu, net Mato klausiau – kodėl ji mane egzaminavo per
šventes? Šiandien, kai jau pažinau Aušrą geriau, galiu pasakyti, kad man nebėra baisu netgi kažką blogai atsakyti, nes žinau, kad ji mane priims tokią, kokia esu. Mūsų santykis visiškai pasikeitė“, – artimu ryšiu su anyta džiaugiasi Agnė.
O šiandien A. Turskienė įsitikinusi, kad šis šou jas ir dar labiau jas suartins: „Aš tuo nė neabejoju. Juk kaip galėtų būti kitaip, kai už neteisingą jos atsakymą į mokytojų klausimą bausmė tenka man?“ (juokiasi)
Kodėl Agnė negali atsispirti iššūkiams?
Tiesa, ir pati Agnė įsitikinusi, kad dalyvauti šiame projekte – pakankamai rizikingas žingsnis. Juk bet kas gali likti paskutinis ir tapti „Tautos bukiausiu“!
„Tačiau ne apie tai yra gyvenimas. Aš laikau save pakankamai gera savo srities eksperte ir puikiai priimu tai, kad galiu nežinoti visų kitų gyvenime iškylančių klausimų“, – sako ji.
Be to, Agnė pripažįsta turinti silpnybę, kurią kitiems labai paprasta išnaudoti – ji labai mėgsta iššūkius.
„Supratau, kad čia – vienas tų momentų, kurio atsisakiusi galiu po to žiūrėti šį šou ir labai gailėtis, kad nedalyvavau. Mane žmonės tikrai neretai pagaunu su tokiais iššūkiais, kurių tiesiog negaliu atsisakyti“, – teigia A. Turskienė.
Anot jos, kiekviena tokia patirtis, kuri priverčia išeiti iš komforto zonos, vėliau jai suteikia naują pasitikėjimo savimi dozę. Būtent todėl Agnė įsitikinusi – kai įveiks šį projektą, baimės jai nebekels niekas.
Didžiausias Agnės gyvenimo paradoksas yra?..
Vieniems prisiminimai apie mokyklą pripildyti tik geriausių jausmų, o štai kitiems tai – iššūkių kupinas laikotarpis. O šis šou net 12 garsiausių šalies garsenybių privertė visa tai išgyventi dar kartą.
„Kai mes pirmąkart sėdėjome klasėje, jaučiausi taip, kaip grįžusi į mokyklą – sėdi pamokose ir nepažįsti kitų klasės draugų. Tokia proga atkartoti tokį jausmą galbūt pasitaiko tik vieną kartą“, – teigia A. Turskienė.
O labiausiai šiame šou ji bijo sulaukti klausimų, susietų su jos profesine sritimi – kibernetiniu saugumu.
„Turiu natūralią baimę susifeilinti – tada tai būtų asmeninis mano pralaimėjimas. Taip pat nenoriu klausimų ir su matematika, nes man matematika nepatinka. Didysis gyvenimo paradoksas, kad vėliau pasirinkau eiti į tą profesiją, kurią savo gyvenime supratau mažiausiai. Tai – informacinės technologijos. Tačiau aš to nesigailiu. Mano patarimas – eikite ten, kur eiti bijote“, – dalinasi Agnė.
Netradicinėse M. Katlerio ir M. Bartuševičiaus vedamose pamokose labai daug kas priklauso ir nuo to, ką pavyksta prisiminti. Būtent todėl Agnė stengiasi nežvelgti į viską pernelyg rimtai ir šiame šou tiesiog gerai praleisti laiką.
„Laimėti šį titulą nebūtų pati maloniausia dalis, bet, net jeigu taip ir nutiktų, tuomet su tuo susitaikyčiau. Tik nežinau, ar šį apdovanojimą pasistatyčiau lentynoje“, – šypteli ji.
„Tautos bukiausias“ – kiekvieną sekmadienį, 19.30 val. per TV3!
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GL tikiuosi vis gi kokias knygas skaitė...