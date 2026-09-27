Liūdnai pasibaigus Dominyko Dirksčio kovai – jo trenerio žinutė

Unikalią rehidratacijos išlygą, pagal kurią S. Maslobojevo svoris prieš pat žengiant į ringą negalėjo viršyti 100 kg ribos, turėjusi dvikova baigėsi anksti.
Visiškoje tyloje į ringą žengęs D. Dirkstys pirmajame raunde strategiškai judėjo išorine ringo dalimi, o raundo pabaigoje „sprogo“ ir atliko galingas atakas. Visgi antrajame raunde, praėjus vos 50 sekundžių nuo jo pradžios, po smūgio kaire ranka D. Dirksčiui atsinaujino vasarą patirta rankos trauma ir jis iš karto paliko ringą bei areną, o pergalę techniniu nokautu šventė S. Maslobojevas.
Žinia iš Dirksčio trenerio
Net UTMA vadovas Viktoras Gecas po turnyro vykusioje spaudos konferencijoje nežinojo, kas iš tiesų nutiko D. Dirksčiui ir kur jis randasi. Vėliau paaiškėjo, kad S. Dirkstys iškart paliko areną.
Tuo tarpu naktį D. Dirksčio treneris Vadimas Gridiajevas socialiniuose tinkluose pasidalino žinute ir teigė, kad „tai dar ne istorijos pabaiga“.
„Šios kovos pabaiga neatsakė į klausimą, kaip būtų pasibaigusi pilna dvikova. Oficialus rezultatas yra aiškus. Tačiau kovą sustabdė trauma – ne aiškiai išryškėjusi vieno kovotojo persvara.
Pirmas raundas mums davė labai svarbų atsakymą: Dominykas gali būti konkurencingas šiame lygyje, kurti pavojingus momentus ir priversti tokio patyrusio varžovo komandą su juo rimtai skaitytis.
Dar prieš kovą žinojome, kad ranka buvo didžiausias klaustukas. Kaip treneris turėjau abejonių, ar jai jau atėjo laikas tokiam krūviui. Deja, šiandien tai tapo kovos dalimi. Bet tai nekeičia to, ką pamačiau ringe.
Aš Dominyku labai tikiu. Pirmas raundas tik sustiprino šį tikėjimą. Dabar – sveikata, darbas ir kitas etapas. Ši istorija dar nebaigta“, – rašė V. Gridiajevas.
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