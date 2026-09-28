1 detalę Sergejaus Maslobojevo aprangoje UTMA ringe pastebėjo akyliausi: pasako viską

Šia iniciatyva UTMA kartu su „Brite Sparta Gym“ ir treneriu Andriumi Šipaila atkreipė dėmesį į Rimanto Kaukėno paramos fondo globojamus vaikus – mažuosius herojus, kuriems kasdien tenka susidurti su sunkiausių ligų išbandymais.
Mažas gestas – didžiulis palaikymas
„Gerumo taškas“ tapo simboliu, jungiančiu dvi skirtingas kovas. Vienoje jų – kovotojas ringe, besiruošiantis kelioms intensyvioms minutėms. Kitoje – vaikas ligoninėje, kuriam ir jo šeimai reikia palaikymo daug ilgesnėje ir sunkesnėje kelionėje. Abi šias kovas jungia žmonės, kurie yra šalia.
Ypatingą vietą šioje iniciatyvoje užima Sergejus Maslobojevas – ilgametis Rimanto Kaukėno paramos fondo bendruomenės narys. Kovotojas fondo veiklą palaiko jau daugelį metų ir yra vienas iš žmonių, kurie įvairiose labdaros iniciatyvose visuomet yra šalia. Artėjant didžiausiems fondo labdaros vakarams, Sergejus ne kartą yra dovanojęs vertingus savo prizus, kurie vėliau iškeliauja į labdaros aukcionus. Už juos surinktos aukos skiriamos sunkiai sergantiems vaikams – jų medikamentams, reabilitacijai, gydymui ir kitoms būtinoms reikmėms, leidžiančioms teikti visokeriopą pagalbą onkologinėmis, genetinėmis bei kitomis kritinėmis ligomis sergantiems vaikams ir jų artimiesiems.
„Stipriausi esame tada, kai yra tikinčių mūsų jėgomis“
„Ringas yra mano kova, bet yra žmonių, kurių kova daug sunkesnė. Jei galiu savo vardu, sportu ar pergale jiems padėti – tai ir darau. Gerumo taškas ant aprangos yra mažas, bet jo žinutė didelė: kovoti vienam yra sunku, o su palaikymu galima daug daugiau. Kartu su fondo prasmingomis iniciatyvos einu išvien ne vienerius metus ir džiaugiuosi galėdamas šia savo kova priminti visiems, kad stipriausi esame tada, kai aplink yra žmonių, tikinčių tavo jėgomis.“ – komentavo kovotojas S. Maslobojevas apie jam didžiulę reikšmę suteikusį gerumo simbolį.
Todėl šįkart gerumo taškas ant Sergejaus aprangos buvo ne tik simbolinis akcentas. Tai – žinutė apie jo paties ilgalaikį ryšį su fondo bendruomene ir pasirinkimą savo sporto keliu prisidėti prie vaikų, kuriems šiandien reikia pagalbos.
Fondas taip pat dėkoja „Brite Sparta Gym“ ir treneriui Andriui Šipailai už prisidėjimą prie iniciatyvos ir visiems kovotojams, ant savo aprangų užsidėjusiems gerumo simbolį – tašką.
„Ypatingas jausmas, kai visi klubo kovotojai, siekdami asmeninių pergalių, yra suvienyti prasmingo tikslo. Nors ir ne visiems kova baigėsi pergale, tačiau jaučiame didžiulę garbę galėdami būti fondo dalimi ir tokiu būdu išreikšti savo palaikymą su sunkiomis ligomis kovojantiems vaikams.“ – mintimis dalijosi vienas iš „Brite Sparta Gym“ savininkų Andrius Šipaila.
Prisidėti prie fondo veiklos, iniciatyvų ir projektų finansiškai galite aukodami šiais rekvizitais:
Rimanto Kaukėno paramos grupė
Įm. kodas: 302721009
PVM kodas: LT100011960710
Sąskaitos nr.: LT147290099086499744
Paskirtis: PARAMA
„Rimanto Kaukėno paramos grupė“ veikia nuo 2012 m. ir padeda onkologinėmis ligomis sergantiems Lietuvos vaikams. Fondo tikslas – palengvinti gyvybiškai pavojingomis ligomis sergančių vaikų ir jų šeimų naštą, padėti išgyventi sunkios diagnozės traumą ir ilgą gijimą bei suteikti vaikų gyvenimui daugiau šviesos pildant jų svajones. Su rėmėjų pagalba „Rimanto Kaukėno paramos grupė“ aprūpina vaikus reikalinga medicinine įranga, nekompensuojamais medikamentais, padeda įgyvendinti svarbius gydymus ir operacijas.
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