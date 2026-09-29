Prabilo iš kovos pabėgęs Dominykas Dirkstys: paviešino vaizdo įrašą

„Instagram“ jis paviešino netikėtą vaizdo įrašą.
Žengė netikėtą žingsnį
Socialiniame tinkle jis paviešino vaizdo įrašą, kuriame panaudota prezidento G. Nausėdos kalba, kai anksčiau jis buvo prabilęs apie patirtą traumą.
„Ranka mėginau sušvelninti smūgį ir užkliuvau už dar vieno aštraus daikto, todėl išplėšiau vieną gabalą savo dilbyje. Dėl nervo pažeidimo nutirpo pirštai... Ypač nutirpo vidurinis pirštas. Bet galvoju, gal tai ir gerai, nes apsaugos mane nuo nepadorių gestų rodymo“, – vaizdo įraše pavaizduotas Dominykas, o jame skamba kadaise prezidento pasakyti žodžiai.
Primename, kad Dominyko Dirksčio ir Sergejaus Maslobojevo kova „UTMA 19“ turnyre sukėlė tikrą ažiotažą – D. Dirkstys kovą baigė po atsinaujinusios rankos traumos. Po šio įvykio jis išbėgo iš ringo, o tai pakurstė dar daugiau kalbų. Galiausiai paaiškėjo, kad kovotojui skirta bauda.
Apie D. Dirksčiui skiriamą baudą pirmadienį socialiniuose tinkluose paskelbė „UTMA“.
Dominykui Dirksčiui skirta bauda
„Pagrindinė vakaro kova, kuri sutraukė neįtikėtiną kiekį dėmesio ir diskusijų – Sergejus Maslobojevas iškovojo pergalę techniniu nokautu prieš Dominyką Dirkstį. Nors kova buvo nutraukta po D. Dirksčio pasitraukimo, tačiau nugalėtojas buvo aiškus.
Dėl D. Dirksčio situacijos dar laukiame medicininių atsakymų, tačiau dėl to, kad kovotojas nepasirodė spaudos konferencijoje ir paliko areną, pagal jo unikalias kontrakto sąlygas, UTMA skiria D. Dirksčiui 15 tūkst. eurų drausminę nuobaudą“, – rašoma „UTMA“ įraše.
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