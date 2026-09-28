Paaiškėjo, kas laukia iš arenos išbėgusio Dominyko Dirksčio

Apie D. Dirksčiui skiriamą baudą pirmadienį socialiniuose tinkluose paskelbė „UTMA“.
Dominykui Dirksčiui skirta bauda
„Pagrindinė vakaro kova, kuri sutraukė neįtikėtiną kiekį dėmesio ir diskusijų – Sergejus Maslobojevas iškovojo pergalę techniniu nokautu prieš Dominyką Dirkstį. Nors kova buvo nutraukta po D. Dirksčio pasitraukimo, tačiau nugalėtojas buvo aiškus.
Dėl D. Dirksčio situacijos dar laukiame medicininių atsakymų, tačiau dėl to, kad kovotojas nepasirodė spaudos konferencijoje ir paliko areną, pagal jo unikalias kontrakto sąlygas, UTMA skiria D. Dirksčiui 15 tūkst. eurų drausminę nuobaudą“, – rašoma „UTMA“ įraše.
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad antrajame raunde praėjus vos 50 sekundžių nuo jo pradžios po smūgio kaire ranka D. Dirksčiui atsinaujino rankos trauma ir jis iš karto paliko ringą bei areną, o pergalę techniniu nokautu šventė S. Maslobojevas.
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