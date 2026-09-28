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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Paaiškėjo, kas laukia iš arenos išbėgusio Dominyko Dirksčio

2026-09-28 12:40 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-28 12:40
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Dominyko Dirksčio ir Sergejaus Maslobojevo kova „UTMA 19“ turnyre sukėlė tikrą ažiotažą – D. Dirkstys kovą baigė po atsinaujinusios rankos traumos. Po šio įvykio jis išbėgo iš ringo, o tai pakurstė dar daugiau kalbų. Galiausiai paaiškėjo, kad kovotojui skirta bauda. 

Dominyko Dirksčio ir Sergejaus Maslobojevo kova „UTMA 19“ turnyre sukėlė tikrą ažiotažą – D. Dirkstys kovą baigė po atsinaujinusios rankos traumos. Po šio įvykio jis išbėgo iš ringo, o tai pakurstė dar daugiau kalbų. Galiausiai paaiškėjo, kad kovotojui skirta bauda. 

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Apie D. Dirksčiui skiriamą baudą pirmadienį socialiniuose tinkluose paskelbė „UTMA“. 

(40 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „UTMA 19“: Sergejus Maslobojevas – Dominykas Dirkstys (09.26)

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Dominykui Dirksčiui skirta bauda

„Pagrindinė vakaro kova, kuri sutraukė neįtikėtiną kiekį dėmesio ir diskusijų – Sergejus Maslobojevas iškovojo pergalę techniniu nokautu prieš Dominyką Dirkstį. Nors kova buvo nutraukta po D. Dirksčio pasitraukimo, tačiau nugalėtojas buvo aiškus.

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Dėl D. Dirksčio situacijos dar laukiame medicininių atsakymų, tačiau dėl to, kad kovotojas nepasirodė spaudos konferencijoje ir paliko areną, pagal jo unikalias kontrakto sąlygas, UTMA skiria D. Dirksčiui 15 tūkst. eurų drausminę nuobaudą“, – rašoma „UTMA“ įraše.

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad antrajame raunde praėjus vos 50 sekundžių nuo jo pradžios po smūgio kaire ranka D. Dirksčiui atsinaujino rankos trauma ir jis iš karto paliko ringą bei areną, o pergalę techniniu nokautu šventė S. Maslobojevas.

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Uaiaja
Uaiaja
2026-09-28 12:49
O dėl įkandimo nieko? Šitas klounas turėtų eiti paailseti.
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Pabego
Pabego
2026-09-28 12:45
pasiputelis ir tiek
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Ei
Ei
2026-09-28 13:00
Bauda, atpyzdint tą asilą, pikul padhos ant alimentų ir išmest iš sporto turnyrų. Galės grįšt prie kovų su maibachu ir kitų pajuokos objektų
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