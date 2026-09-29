Algirdas Sysas: didesnio nei 3 proc. biudžeto deficito pagrindimui reikia aiškių skaičių ir priežasčių

„Reikia matyti konkrečius skaičius: kam reikia, kodėl reikia. Teoriškai galiu pasakyti, kad galbūt ir reikia, bet teoriškai galiu pasakyti ir ne, nes jeigu mes turime deficitą, tai turime kitų problemų“, – BNS antradienį tikino parlamentaras.
Premjeras Mindaugas Sinkevičius antradienį pranešė, kad formuojant kitų metų biudžetą deficitas tikriausiai bus didesnis nei 3 procentai.
Apie tai jis paskelbė prezidento vyriausiajam patarėjui Vaidui Augustinavičiui Žinių radijui pareiškus, jog šalies vadovas Gitanas Nausėda pateisintų didesnį deficitą dėl iššūkio suderinti finansavimo gynybai ir socialinės politikos poreikius.
A. Syso teigimu, Lietuva, kaip ES narė, turi tarptautinius įsipareigojimus ir sutartis, todėl dėl galimo didesnio deficito reikėtų derėtis Bendrijos lygmeniu.
„Mes esame Europos Sąjungos sudedamoji dalis, yra įsipareigojimai, yra sutartys. Kas būtų, jeigu kiekviena šalis pradėtų daryti, ką nori? Tam ir yra užsienio diplomatija, yra mūsų ministrai, turi važiuoti tartis Europos Sąjungos lygmeniu“, – teigė politikas.
Paklaustas, ar egzistuoja rizika, jog gynybai numatytos lėšos galėtų būti panaudotos kitoms išlaidoms pateisinti, A. Sysas tvirtino, kad tai nebūtų įmanoma.
„Mūsų įstatymuose aiškiai parašyta, kad jeigu norim keisti biudžetą, turim svarstyti biudžeto sandaros įstatymą, ir galim svarstyti tiktai viduryje vasaros, kai yra pusmetis. Negalima šiaip sau paimti iš vienos srities ir perduoti į kitą“, – sakė A. Sysas.
3 proc. valdžios sektoriaus deficito riba yra numatyta Mastrichto kriterijuose.
BNS rašė, jog Lietuva ketina iki 2030 metų gynybai skirti ne mažiau kaip 5 proc. bendrojo vidaus produkto, kad išvystytų kariuomenės diviziją ir pasirengtų Vokietijos brigados priėmimui.
Šiuo metu prognozuojama, kad 2026 metų valstybės skolos santykis su BVP sieks apie 45 procentus. Mastrichto kriterijuose leidžiama 60 proc. riba.
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