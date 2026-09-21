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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Sysas nepritaria šildymo lengvatos grąžinimui: „Valstybė nėra tokia turtinga“

2026-09-21 08:33 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-09-21 08:33
Pridėkite kaip šaltinį Google

Daliai politikų siūlant grąžinti PVM lengvatą šilumai, Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas nepritaria tokiam siūlymui, teigdamas, kad valstybės parama už būsto šildymą turėtų būti tikslinė ir pasiekti tuos gyventojus, kuriems jos iš tiesų reikia.

Algirdas Sysas (Lukas Balandis/BNS)
GALERIJA (8)

Daliai politikų siūlant grąžinti PVM lengvatą šilumai, Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas nepritaria tokiam siūlymui, teigdamas, kad valstybės parama už būsto šildymą turėtų būti tikslinė ir pasiekti tuos gyventojus, kuriems jos iš tiesų reikia.

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„Valstybė nėra tokia turtinga, kad galėtų mokėti už tuos, kurie gali patys susimokėti. Aš esu šalininkas, kad pagalba turėtų būti testuojama ir pagalbą turėtų gauti tik tie, kam ta pagalba reikalinga“, – LRT radijui pirmadienį kalbėjo A. Sysas.

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FOTOGALERIJA. Namų šildymas

Sysas nepritaria PVM lengvatos šildymui grąžinimui: valstybė nėra tokia turtinga

Anot parlamentaro, Lietuvoje jau veikia teisinis reguliavimas, kuris nustato energetinio skurdo lygį ir jeigu žmogaus išlaidos daugiau kaip 10 proc. viršija nustatytą pajamų ribą, įsijungia kompensaciniai mechanizmai.

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„Aš manau, šitas būdas yra priimtinesnis, nes vis daugiau piliečių gyvena nuosavuose namuose, kur centrinio šildymo nėra ir tada gaunasi nelygiateisiškumas – vieniems mokesčių mokėtojų dėka yra dalis kompensuojama, kitiems ne“, – pažymėjo jis.

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Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas taip pat pabrėžia, kad, kalbant apie lengvatą, taip pat reikia atsižvelgti į esamą valstybės finansinę padėtį.

„Gyvename į skolą. Šių metų mūsų biudžetas yra 5 mlrd. minuse. Suprantu, kad galima daryti toliau daryti išlygas, lengvatas, bet jas reikia kažkuo padengti ir tas padengimas vėl kainuos mums visiems“, – tvirtino A. Sysas.

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Kaip skelbė ELTA, Seimo konservatorius Arvydas Anušauskas registravo įstatymo projektą, siūlantį grąžinti lengvatinį 9 proc. PVM mokestį šildymui.

Lietuvos energetikos agentūra (LEA) sausį skelbė, kad nuo metų pradžios PVM tarifą padidinus nuo 9 iki 21 proc., šildymo sąskaita vidutiniškai išaugo apie 5 eurus renovuotuose ir apie 10 eurų nerenovuotuose daugiabučiuose. 

Agentūros duomenimis, rugsėjį vidutinė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina siekė 8,07 cento už kilovatvalandę (be PVM), kai prieš metus buvo 6,33 centų už kilovatvalandę (kWh).

indeliai.lt

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Meluoji Sysai
Meluoji Sysai
2026-09-21 08:55
be galo turtinga,net Moldovai pazadejo 150 milijonu dovanot pasiruosimui stojimui i ES.Moldovai jau padovanojo 10 milijonu neseniai.Jau nekalbant apie 3 milijardus,pazadetus Ukrainai.
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Z1000
Z1000
2026-09-21 09:26
Visiems ukrų ir moldivu šiukšlėms tūrį milijard o saviems nėra kada tu nudvesi seni ką
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-''NĖRA TURTINGI'' SU 5,38PROC.?
-''NĖRA TURTINGI'' SU 5,38PROC.?
2026-09-21 09:07
TVARTO NEĮGALŪS sysai...- Dydžiausią pasaulyje sumą eu, nuo BVP, -skyria beviltiškam karui...- Smetonos variantas 1940m.,- ir USSR griūtis 1990. Durniai niekada nesimoko iš istorijos, - tik au au.
-Kai pagalvoji apie taškomus mlrd. ir kelinti metai besitęsiančią "čekučių" bylą, kurią tiria šimtai teisėsaugos darbuotojų, apima visiška neviltis. Vokiečiai bando keltis, Švedijai jau kaip "amen", nes balsavimo rezultatus stipriai įtakoja imigrantai, gavę pilietybę. Tokių jau apie 20%. Kas laukia mūsų, jei tik lauksime karo ir Ukrainos pergalės.
Prastai su mūsų "didžiaisiais", ko už velniai žino kokias vertybes, tik ne už valstybės interesus ir piliečių gerovę.
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