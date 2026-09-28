Algirdas Sysas abejoja galimybe kompensuoti augančias kuro kainas: jau esame raudonoje zonoje

Anot politiko, šį klausimą trečiadienį turėtų aptarti koalicinė taryba.
„Man labiau tinka posakis, kad pirma pinigai, paskui kėdės – šiuo atveju daug kalbame apie tai, kad vienoje srityje galime didinti išlaidas, kitoje, bet šiuo atveju, matyt, reikia matyti visą vaizdą. Džiaugiuosi, kad turbūt trečiadienį susirinksime į koalicinę tarybą, padiskutuosime, (…) mes išlaidose jau įlindę į raudoną zoną, pagal Europos reikalavimus jau viršijame išlaidų eilutę“, – LRT radijui pirmadienį sakė A. Sysas.
Koalicinės tarybos posėdį ragino šaukti demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius.
Jo vadovaujama politinė jėga siūlo laikinai mažinti degalų akcizą 10 centų už litrą, tokiu būdu galutinę kuro kainą vartotojui sumažinant maždaug 12 centų.
Nors premjeras jau sakė, kad tokia priemonė biudžetui būtų per brangi, V. Sinkevičius teigė, kad tai būtų greitas būdas iš karto sušvelninti finansinę naštą žmonėms ir verslui.
Anot demokratų pirmininko, tai būtų laikina priemonė, kuri per mėnesį kainuotų apie 17 mln. eurų biudžeto lėšų.
Visgi, pasak jo, dėl išaugusių kuro kainų pridėtinės vertės mokesčio (PVM) surinkimas padidėjo apie 16,2 mln. eurų per mėnesį.
„Šiuo atveju gali susidaryti įspūdis gyventojams, kad valstybei naudinga, kad tos kainos yra pakilusios. (…) Tas pabrangimas yra pakankamai ženklus, ir tai yra ženkli pagalba gyventojams“, – LRT radijui pirmadienį sakė V. Sinkevičius.
Anot jo, išaugus degalų kainoms valstybė privalo padėti pažeidžiamiausiems gyventojams.
Seimo BFK pirmininkas akcentavo „realiai nematantis“ galimybių kompensuoti išlaidas išaugusiomis PVM ar akcizo pajamomis.
„Mūsų išlaidos vis tiek visos valstybės mastu yra šiek tiek didesnės. Todėl manau, kad pirma reikia susėsti diskutuoti ir po to išeiti su informacija. Žinote, mes dažnai prižadame rinkėjams labai daug gražių dalykų ir tada jų neįvykdom, tai yra blogiausia, ką galime daryti“, – sakė A. Sysas.
Tuo metu „valstiečių“ frakcijos Seime atstovė Aušrinė Norkienė pažymėjo, kad koalicinėje taryboje būtina aptarti aiškesnį veiksmų planą dėl degalų kainų šuolio.
„Suprantu, kad galbūt to degalų kainų šuolio visiškai sukontroliuoti negalime, bet mes kaip valstybė turime imtis veiksmų, kuriuos aptarsime koalicinėje taryboje“, – LRT radijui kalbėjo parlamentarė.
Anot jos, taip pat būtina aptarti galimą pagalbą ir kompensacijas verslui, ūkininkams.
A. Norkienės teigimu, Lietuva siekia įvertinti kaimyninių šalių patirtis kovojant su aukštomis kuro kainomis ir tada imtis veiksmų.
Pasak demokratų pirmininko, taip pat būtina įvesti „išsamią ir nuolatinę“ degalų kainų struktūros stebėseną – vertinti didmeninių ir mažmeninių kainų santykį, įmonių maržas, tarptautines naftos ir jos produktų kainas.
Anot jo, nustačius galimą nesąžiningą verslo elgesį, veiksmų imtis galėtų Konkurencijos taryba.
Tuo metu premjeras anksčiau sakė, kad yra ieškoma būdų pristabdyti arba atidėti europinių direktyvų, nustatančių atsinaujinančių išteklių dalį degaluose ir taip didinančių kuro kainas, taikymą.
Jis taip pat teigė, kad Vyriausybė sieks laikinai stabdyti kitais metais užprogramuotą kintamosios akcizo dalies, vadinamosios CO2 dedamosios, augimą, tai galėtų būti numatyta valstybės biudžete.
Tarp svarstomų priemonių – 50 proc. nuolaida traukinių bilietams, taip pat svarstoma subsidijuoti tolimojo susisiekimo autobusų keliones.
Kaip skelbė ELTA, pasaulinėse rinkose toliau laikantis aukštoms naftos kainoms, dėl to išaugus degalų kaštams ir Lietuvoje, politikai ragina imtis priemonių ir mažinti akcizus.