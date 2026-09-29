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Viešumoje pasklidus kalboms apie Dirkstį – buvusios mylimosios Oksanos Pikul reakcija: „Negaliu...“

2026-09-29 14:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-29 14:55
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Daugiau nei 15 tūkst. žiūrovų akivaizdoje Kauno „Žalgirio“ arenoje praūžęs „UTMA 19“ turnyras tapo didžiausiu kovinio sporto renginiu Lietuvos istorijoje. Jo epicentre atsidūrė ne tik įspūdingas buvusio pasaulio čempiono Eimanto Stanionio sugrįžimas, bet ir didžiulį ažiotažą kėlusi, tačiau neplanuotai greitai pasibaigusi dvikova tarp Sergejaus Maslobojevo ir Dominyko Dirksčio.

Daugiau nei 15 tūkst. žiūrovų akivaizdoje Kauno „Žalgirio“ arenoje praūžęs „UTMA 19“ turnyras tapo didžiausiu kovinio sporto renginiu Lietuvos istorijoje. Jo epicentre atsidūrė ne tik įspūdingas buvusio pasaulio čempiono Eimanto Stanionio sugrįžimas, bet ir didžiulį ažiotažą kėlusi, tačiau neplanuotai greitai pasibaigusi dvikova tarp Sergejaus Maslobojevo ir Dominyko Dirksčio.

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Unikalią rehidratacijos išlygą turėjusi dvikova, pagal kurią S. Maslobojevo svoris prieš pat žengiant į ringą negalėjo viršyti 100 kg ribos, baigėsi netikėta drama.

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(40 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „UTMA 19“: Sergejus Maslobojevas – Dominykas Dirkstys (09.26)

Visiškoje tyloje į ringą žengęs D. Dirkstys pirmajame raunde strategiškai judėjo išorine ringo dalimi bei raundo pabaigoje atliko galingas atakas. Visgi antrajame raunde, praėjus vos 50 sekundžių nuo jo pradžios, po smūgio kaire ranka D. Dirksčiui atsinaujino vasarą patirta trauma. Kovotojas iš karto paliko ringą bei areną, o pergalę techniniu nokautu šventė S. Maslobojevas.

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Toks netikėtas ir greitas D. Dirksčio pasitraukimas iš arenos iššaukė milžinišką rezonansą bei juokelių bangą socialiniuose tinkluose. Internautai akimirksniu pradėjo kurti memus apie pradingusį kovotoją.

Sureagavo ir Oksana Pikul

Pro šalį nepraleido progos pasisakyti ir buvusi D. Dirksčio mylimoji Oksana Pikul.

Savo „Instagram“ paskyros istorijose ji pasidalijo vienu iš internete paplitusių memų, kuriame pavaizduotas D. Dirkstys su lagaminu prie Lietuvos sienos ir užrašu „Kur dingo Dirkstys?“.

Atlikėja ir verslininkė neslėpė emocijų ir pakomentavo viešojoje erdvėje kilusį šurmulį:

„Tiek prikurta juokingų memų, negaliu“, – rašė O. Pikul, įrašą palydėjusi besijuokiančių emocijų gausa.

 

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