Viešumoje pasklidus kalboms apie Dirkstį – buvusios mylimosios Oksanos Pikul reakcija: „Negaliu...“

Unikalią rehidratacijos išlygą turėjusi dvikova, pagal kurią S. Maslobojevo svoris prieš pat žengiant į ringą negalėjo viršyti 100 kg ribos, baigėsi netikėta drama.
Visiškoje tyloje į ringą žengęs D. Dirkstys pirmajame raunde strategiškai judėjo išorine ringo dalimi bei raundo pabaigoje atliko galingas atakas. Visgi antrajame raunde, praėjus vos 50 sekundžių nuo jo pradžios, po smūgio kaire ranka D. Dirksčiui atsinaujino vasarą patirta trauma. Kovotojas iš karto paliko ringą bei areną, o pergalę techniniu nokautu šventė S. Maslobojevas.
Toks netikėtas ir greitas D. Dirksčio pasitraukimas iš arenos iššaukė milžinišką rezonansą bei juokelių bangą socialiniuose tinkluose. Internautai akimirksniu pradėjo kurti memus apie pradingusį kovotoją.
Sureagavo ir Oksana Pikul
Pro šalį nepraleido progos pasisakyti ir buvusi D. Dirksčio mylimoji Oksana Pikul.
Savo „Instagram“ paskyros istorijose ji pasidalijo vienu iš internete paplitusių memų, kuriame pavaizduotas D. Dirkstys su lagaminu prie Lietuvos sienos ir užrašu „Kur dingo Dirkstys?“.
Atlikėja ir verslininkė neslėpė emocijų ir pakomentavo viešojoje erdvėje kilusį šurmulį:
„Tiek prikurta juokingų memų, negaliu“, – rašė O. Pikul, įrašą palydėjusi besijuokiančių emocijų gausa.
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