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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos taurė

Europos taurės starte – „Neptūno“ nesėkmė

2026-09-29 21:03 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-09-29 21:03
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Klaipėdos „Neptūnas“ (0/1) pradėjo sezoną Europos taurėje ir pirmosiose namų rungtynėse 73:76 (15:21, 21:14, 15:23, 22:17) krito prieš Trento „Dolomiti Energia“ (1/0).

(Euroleague.net)
GALERIJA (8)

Klaipėdos „Neptūnas“ (0/1) pradėjo sezoną Europos taurėje ir pirmosiose namų rungtynėse 73:76 (15:21, 21:14, 15:23, 22:17) krito prieš Trento „Dolomiti Energia“ (1/0).

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Svečiai rungtynes atidarė 4 taškais be atsako, o pirmuosius „Neptūnui“ pelnė iš toli pataikęs Yannickas Franke – 3:4. Arnas Beručka ir Kristupas Žemaitis išvedė klaipėdiečius į priekį (8:6), tiesa, atitrūkti labiau nepavyko, o pranašumą „Dolomiti Energia“ grąžino Quincy Olivari – 16:15. Po pirmo kėlinio Italijos komanda pirmavo 21:15.

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„Neptūnas“ persvarą susigrąžino (22:21), bet rungtynės toliau bangavo. Italijos ekipa epizodiškai persverdavo rezultatą, o po dviejų ketvirčių tvyrojo lygybė – 36:36.

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(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Neptūnas“ – „Dolomiti Energia“

Po pertraukos „Dolomiti Energia“ bandė pabėgti, bet Henri Drellas ar Donatas Tarolis vis sureaguodavo. Taip italų pranašumas liko nedidelis (51:46), bet galiausiai jie sukūrė spurtą, po kurio didino persvarą – 56:46. Dviženkle ji tapo pirmąsyk rungtynėse. Iki ketvirčio pabaigos lietuviai skirtumą aptirpdė – 51:59.

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Kuomet „Neptūno“ situacija atrodė kebli, pataikė Mindaugas Girdžiūnas, vėliau – Einaras Tubutis, o Arno Beručkos tritaškis rezultatą persvėrė – 61:59. Be atsako šeimininkai rinko 10 taškų.

Ilgą laiką strigęs E.Fridrikssonas pataikė svarbų metimą klaipėdiečiams (71:68), kuomet žaisti liko 3 minutės. Rezultatą lygino Q.Olivari, persvėrė – jis pats, tuo tarpu M.Girdžiūnas nebuvo taiklus – 73:75. Q.Olivari stojo mesti baudų, prametė antrąją (76:73), bet kamuolys atiteko svečiams. Trento ekipa klydo, „Neptūnas“ taip gavo šansą, bet K.Žemaitis komandos neišgelbėjo.

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„Neptūnas“: Yannickas Franke 13, Donatas Tarolis 12 (7 atk. kam.), Henri Drellas ir Mindaugas Girdžiūnas – po 9, Arnas Beručka ir Einaras Tubutis – po 8.

„Dolomiti Energia“: Quincy Olivari 23, Dariusas Brownas 19, Cheickhas Ninagas 13, Jordanas Bayehe 8.

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