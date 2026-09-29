Europos taurės starte – „Neptūno“ nesėkmė

Svečiai rungtynes atidarė 4 taškais be atsako, o pirmuosius „Neptūnui“ pelnė iš toli pataikęs Yannickas Franke – 3:4. Arnas Beručka ir Kristupas Žemaitis išvedė klaipėdiečius į priekį (8:6), tiesa, atitrūkti labiau nepavyko, o pranašumą „Dolomiti Energia“ grąžino Quincy Olivari – 16:15. Po pirmo kėlinio Italijos komanda pirmavo 21:15.
„Neptūnas“ persvarą susigrąžino (22:21), bet rungtynės toliau bangavo. Italijos ekipa epizodiškai persverdavo rezultatą, o po dviejų ketvirčių tvyrojo lygybė – 36:36.
Po pertraukos „Dolomiti Energia“ bandė pabėgti, bet Henri Drellas ar Donatas Tarolis vis sureaguodavo. Taip italų pranašumas liko nedidelis (51:46), bet galiausiai jie sukūrė spurtą, po kurio didino persvarą – 56:46. Dviženkle ji tapo pirmąsyk rungtynėse. Iki ketvirčio pabaigos lietuviai skirtumą aptirpdė – 51:59.
Kuomet „Neptūno“ situacija atrodė kebli, pataikė Mindaugas Girdžiūnas, vėliau – Einaras Tubutis, o Arno Beručkos tritaškis rezultatą persvėrė – 61:59. Be atsako šeimininkai rinko 10 taškų.
Henri Drell just put a padlock on the rim. 🚫🔒#RoadToGreatness | @bc_neptunas pic.twitter.com/0zbDVigIgM— BKT EuroCup (@EuroCup) September 29, 2026
Ilgą laiką strigęs E.Fridrikssonas pataikė svarbų metimą klaipėdiečiams (71:68), kuomet žaisti liko 3 minutės. Rezultatą lygino Q.Olivari, persvėrė – jis pats, tuo tarpu M.Girdžiūnas nebuvo taiklus – 73:75. Q.Olivari stojo mesti baudų, prametė antrąją (76:73), bet kamuolys atiteko svečiams. Trento ekipa klydo, „Neptūnas“ taip gavo šansą, bet K.Žemaitis komandos neišgelbėjo.
„Neptūnas“: Yannickas Franke 13, Donatas Tarolis 12 (7 atk. kam.), Henri Drellas ir Mindaugas Girdžiūnas – po 9, Arnas Beručka ir Einaras Tubutis – po 8.
„Dolomiti Energia“: Quincy Olivari 23, Dariusas Brownas 19, Cheickhas Ninagas 13, Jordanas Bayehe 8.
Yannick Franke with no hesitation! 😮💨— BKT EuroCup (@EuroCup) September 29, 2026
AND ONE! 🦾#RoadToGreatness | @bc_neptunas pic.twitter.com/OtABLg0kb9
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