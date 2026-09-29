„Barcelona“ grįžo iš 20 taškų deficito, bet pralaimėjo Dubajuje

Aikštelės šeimininkai atitrūko antrajame kėlinyje, kai įgijo dviženklį pranašumą – 40:30. Pirmąją mačo dalį „Dubai“ baigė su 15 taškų atsarga – 52:37.
Po didžiosios pertraukos JAE klubas kontroliavo situaciją ir 28-ąją minutę skirtumas pasiekė jau 20 taškų ribą – 76:56. Vis dėlto „Barcelona“ nepasidavė ir atkarpa 12:3 leido priartėti – 68:79. Svečiai 34-ąją minutę sumažino deficitą iki 6 taškų (80:86), bet „Dubai“ ekipa atsakė dviem sėkmingais išpuoliais – 90:80. Katalonai dar kartą grąžino intrigą (87:92), tačiau realizuotos „Dubai“ baudos (94:87) išsprendė visus klausimus likus 23 sekundėms.
„Dubai“: Mfiondu Kabengele 21 (3/3 tritaškiai, 6 atk. kam., 24 naud. bal.), McKinley Wrightas ir Dwayne‘as Baconas (9/9 baudos metimai, 7 atk. kam.) po 14, Jaronas Blossomgame‘as 10, Elie Okobo 9 (7/8 baudų metimai, 6 rez. perd.).
„Barcelona“: Kevinas Punteris 25 (5 atk. kam., 29 naud. bal.), Umoja Gibsonas 12 (2/6 tritaškiai), Oleksandras Balcerowskis 10, Tyrese‘as Martinas 9 (1/7 tritaškiai, 5 atk. kam.).
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