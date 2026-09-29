Pirmoji lenktynių diena Maroke pasitiko karščiu ir maksimaliu greičiu

„Dienos pradžia buvo ganetinai sudėtinga. Buvo ilgosios tiesiosio, o jose mums truputį trūksta greičio. Visų pirma taisyklės jį riboja iki 130 km/val, bet ir šiaip važiuoti tokiais dideliais greičiais su tokiu sunkiu keturračiu nėra pats maloniausias dalykas. Stabdymo kelias ilgas, o šakių eiga, palyginus su kita technika, ganėtinai nedidelė. Tai šias atkarpas reikėjo išgyventi, o antroje trasos dalyje, kopose, atsilošiau“, – įveikęs pirmąją lenktynių dieną pasakojo A. Kanopkinas.
Sportininkas taip pat užsiminė, kad daugiau nei keturiasdešimties laipsnių karštis priminė apie save ir tai tikrai nepalengvino dienos užduoties. Tiesa, kadangi į Maroką komanda atvyko dar praėjusią savaitę, prie karščio organizmas vis labiau pripranta.
Rytoj, trečiadienį, dalyvių lauks kilpinis greičio ruožas – startuos ir finišuos Zagoros mieste, kur praleis ir visą likusią šio ralio savaitę. Viso sportininkai turės įveikti 423 kilometrus, iš kurių net 300 sudarys greičio ruožas. Priešakyje dykumos, kalnai ir tas pats karštis, pasitikęs dalyvius nuo pirmojo kilometro.
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