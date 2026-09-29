Edgaras Jankauskas prieš laukiančią kontrolinę dvikovą: „Bandysime tęsti įvarčių seriją“

Lietuviai nuo 19 valandos susitiks su Andoros rinktine, tai bus kontrolinės šių komandų rungtynės.
Prieš dvikovą savo mintimis spaudos konferencijoje pasidalino Lietuvos rinktinės treneris Edgaras Jankauskas.
„Andora yra Ispanijos kaimynė, pusė komandos žaidžia Ispanijos žemesniuose divizionuose. Tai yra labai su kamuoliu norinti žaisti komanda, itin techniško stiliaus žaidėjai. Gal nėra pasiekę aukščiausio lygio, bet turbūt reikia žinoti ir šalies istoriją, nes turi tik 50-60 tūkst. gyventojų, tačiau klimato sąlygos leidžia jiems futbolą žaisti visus metus.
Tas stilius panašus į ispanų, nes jei leisi jiems žaisti su kamuoliu, jie žais. Moka driblinguoti, tad jei neduosime fizinio kontakto, ši komanda gali sukelti nemalonumų“, – prieš dvikovą varžovus apibūdino treneris.
Jo teigimu, Andora pasižymi gera ir kompaktiška gynyba, kurią pralaužti nėra lengva ir pajėgiausioms rinktinėms.
„Tai yra itin kovinga komanda, kuri, kol turi jėgų, bėga, nepraleidžia per daug įvarčių, tai tikrai nebus lengvas pasivaikščiojimas. Pasikartosiu, mes negalime nuvertinti jokio varžovo. Pagrindinis uždavinys yra tas, kad žinotume, jog ši komanda gali sukelti sunkumų, gali atrakinti mūsų vartus.
Tam esame pasiruošę, per dvejas rungtynes patys įmušėme tris įvarčius ir rytoj bandysime tęsti šią įvarčių seriją“, – teigė E. Jankauskas.
Jis neneigė, jog sudėtyje bus ir rotacijos, tačiau akcentavo, jog tikslų šioms rungtynėms tai nepakeis.
„Mes turime savo aiškų žaidimo braižą, kaip mums atakuoti, kaip gintis, kaip atsikovoti kamuolius. Čia niekas nesikeičia, taip, galbūt pasikeis kai kurie žaidėjai, bet mūsų susitarimai ir žaidimo braižas neturėtų keistis.
Kalbant apie žaidėjus, kai kam tai galėtų būti jau ketvirtos rungtynės per pastarąsias trylika dienų, tad tos rotacijos yra būtinos vien jau tik saugant žaidėjų sveikatą“, – dėstė strategas.
**********
Likęs Lietuvos rinktinės rugsėjo-spalio mėnesių grafikas:
Rugsėjo 30 diena (trečiadienis)
19.00 val. Lietuva – Andora
Spalio 4 diena (sekmadienis)
16.00 val. Azerbaidžanas – Lietuva
Andoros futbolo asociacijos nuotr.;
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.