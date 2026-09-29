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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

„Sūduva“ – sutriuškinta Balstogėje

2026-09-29 19:56 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-29 19:56
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Marijampolės „Sūduva“ per kontrolines rungtynes išvykoje nusileido Balstogės „Jagiellonia“ ekipai 0:5. Šiame mače buvo žaidžiami 3 kėliniai po 30 min.

Rungtynių akimirka | fksuduva.lt nuotr.

Marijampolės „Sūduva“ per kontrolines rungtynes išvykoje nusileido Balstogės „Jagiellonia“ ekipai 0:5. Šiame mače buvo žaidžiami 3 kėliniai po 30 min.

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Pirmojoje rungtynių dalyje šeimininkai pasižymėjo triskart.

10 min. „Sūduva“ prarado kamuolį aikštės viduryje, o žaibiška šeimininkų ataka baigėsi taikliu Ousmane Sow smūgiu.

14 min. po perdavimo iš dešiniojo krašto smūgiu galva rezultatą padvigubino Kajetanas Szmytas.

27 min. po kampinio tas pats Ousmane Sow taip pas smūgiu galva įmušė trečią Balstogės klubo įvartį.

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Antrojo rungtynių trečdalio pradžioje „Sūduva“ surengė keletą pavojingų atakų, tačiau jų smaigalyje atsidūrusiam Lucky Tomui pasižymėti nepavyko.

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51 min. „Jagiellonia“ pasižymėjo dar kartą – Jesusas Imazas gavo progą smūgiui nuo baudos aikštelės linijos ir stipriu šūviu pasiuntė kamuolį į tinklą.

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55 min. Balstogės ekipos vartininkui teko vėl gelbėti savo komandą, kai graži „Sūduvos“ ataka baigėsi Ibrahimos Secko smūgiu.

72 min. po tolimo šeimininkų saugo Sergio Lozano smūgio kamuolys atsimušė į „Sūduvos“ gynėjo nugarą ir pakeitęs kryptį penktą kartą įskriejo į vartus.

81 min. po kampinio marijampoliečiai turėjo dar vieną progą pelnyti garbės įvartį, tačiau į vartų plotą skriejusį kamuolį atmušė „Jagiellonia“ gynėjas.

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„Sūduvos“ starto sudėtis: Giedrius Zenkevičius, Ibrahima Seck, Steve Lawson, Lucky Tom, Moutir Chaija, Aleksandar Živanovič, Jehor Cykalo, Titas Milašius, Frankline Tangiri, Domantas Antanavičius, Sidy Sanokho. Po keitimų į aikštę žengė Yusuke Omori, Meinardas Mikulėnas, Ernestas Stočkūnas, Ignas Skamarakas ir Jevgenas Jefremovas.

Tai buvo antros „Sūduvos“ ir „Jagiellonia“ rungtynės Balstogėje šiais metais. Pirmoji dvikova rugpjūčio 1 d. baigėsi lygiosiomis 1:1.

Artimiausias Toplygos rungtynes Marijampolės komanda žais spalio 10 d. Vilniuje su „Žalgiriu“. Spalio 19-ąją „Sūduva“ namie priims „Kauno Žalgirį“, o vėliau savo aikštėje dar susitiks su Gargdžų „Banga“ ir Telšių „Džiugu“.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

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