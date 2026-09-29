Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Lietuvos teisėjų savaitė: laukia darbas U21 bei UEFA moterų Europos lygos dvikovose

2026-09-29 19:59 / šaltinis: Sportas.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-29 19:59
Pridėkite kaip šaltinį Google

Prasidėjusi savaitė vėl bus pažymėta Lietuvos teisėjų paskyrimais tarptautinėje arenoje.

Dovydo Švėgždos (centre) | Klubo nuotr.

Prasidėjusi savaitė vėl bus pažymėta Lietuvos teisėjų paskyrimais tarptautinėje arenoje.

REKLAMA
0

Šį sykį trys Lietuvos teisėjų brigados darbuosis UEFA moterų Europos lygos bei UEFA Europos vaikinų U21 čempionato atrankos susitikimuose.

UEFA moterų Europos lygos atrankos antrojo etapo antrosiose rungtynėse rugsėjo 30-ąją „Malmö“ klubas iš Švedijos namuose susitiks su „St. Pölten“ vienuolike iš Austrijos, o čia darbuosis Lietuvos teisėjų brigada.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pagrindinė aikštės teisėja bus Rasa Grigonė, jai talkins asistentės Irina Pozdejeva ir Ieva Ramanauskienė bei rezervinė teisėja Ilona Birgėlaitė.

REKLAMA
REKLAMA

Rungtynės Malmės mieste trečiadienį prasidės 20 valandą Lietuvos laiku, pirmąjį susitikimą Švedijos klubas išvykoje laimėjo 2:0 ir priartėjo prie patekimo į kitą etapą.

REKLAMA

**********

Taip pat Lietuvos teisėjai dirbs dviejuose U21 Europos čempionato atrankos susitikimuose.

Rugsėjo 30 dieną Farerų Salose įvyks susitikimas tarp šeimininkų komandos ir Liuksemburgo rinktinių, o ten dirbs Lietuvos teisėjai.

Aikštės teisėju dirbs Vilius Paulauskas, jam talkins asistentai Simas Kartočius ir Edvardas Korotkovas bei rezervinis teisėjas Egidijus Amšiejus. Dvikova Klaksviko „við Djúpumýru“ stadione Lietuvos laiku prasidės 19 valandą.

REKLAMA
REKLAMA

Farerų Salų komanda kol kas per aštuonerias rungtynes yra surinkusi 12 taškų ir užima trečią vietą, tuo tarpu Liuksemburgas per septynis susitikimus surinko keturis taškus ir rikiuojasi penktas.

*********

Tuo tarpu Dovydo Švėgždos brigada darbuosis kitose atrankos rungtynėse Šiaurės Airijoje. Ten šeimininkai priims Sakartvelo ekipą.

D. Švėgždai rungtynėse talkins asistentai Benas Kikutis ir Vytenis Kazlauskas bei rezervinis teisėjas Kęstutis Bartuškevičius.

Ši dvikova „The Showgrounds“ stadione ketvirtadienį startuos 21.45 valandą. Abi komandos yra sužaidusios po aštuonerias rungtynes, Šiaurės Airija per jas surinko 13 taškų ir yra trečioje vietoje, kartvelai turi devynis ir rikiuojasi laipteliu žemiau.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų