Lietuvos teisėjų savaitė: laukia darbas U21 bei UEFA moterų Europos lygos dvikovose

Šį sykį trys Lietuvos teisėjų brigados darbuosis UEFA moterų Europos lygos bei UEFA Europos vaikinų U21 čempionato atrankos susitikimuose.
UEFA moterų Europos lygos atrankos antrojo etapo antrosiose rungtynėse rugsėjo 30-ąją „Malmö“ klubas iš Švedijos namuose susitiks su „St. Pölten“ vienuolike iš Austrijos, o čia darbuosis Lietuvos teisėjų brigada.
Pagrindinė aikštės teisėja bus Rasa Grigonė, jai talkins asistentės Irina Pozdejeva ir Ieva Ramanauskienė bei rezervinė teisėja Ilona Birgėlaitė.
Rungtynės Malmės mieste trečiadienį prasidės 20 valandą Lietuvos laiku, pirmąjį susitikimą Švedijos klubas išvykoje laimėjo 2:0 ir priartėjo prie patekimo į kitą etapą.
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Taip pat Lietuvos teisėjai dirbs dviejuose U21 Europos čempionato atrankos susitikimuose.
Rugsėjo 30 dieną Farerų Salose įvyks susitikimas tarp šeimininkų komandos ir Liuksemburgo rinktinių, o ten dirbs Lietuvos teisėjai.
Aikštės teisėju dirbs Vilius Paulauskas, jam talkins asistentai Simas Kartočius ir Edvardas Korotkovas bei rezervinis teisėjas Egidijus Amšiejus. Dvikova Klaksviko „við Djúpumýru“ stadione Lietuvos laiku prasidės 19 valandą.
Farerų Salų komanda kol kas per aštuonerias rungtynes yra surinkusi 12 taškų ir užima trečią vietą, tuo tarpu Liuksemburgas per septynis susitikimus surinko keturis taškus ir rikiuojasi penktas.
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Tuo tarpu Dovydo Švėgždos brigada darbuosis kitose atrankos rungtynėse Šiaurės Airijoje. Ten šeimininkai priims Sakartvelo ekipą.
D. Švėgždai rungtynėse talkins asistentai Benas Kikutis ir Vytenis Kazlauskas bei rezervinis teisėjas Kęstutis Bartuškevičius.
Ši dvikova „The Showgrounds“ stadione ketvirtadienį startuos 21.45 valandą. Abi komandos yra sužaidusios po aštuonerias rungtynes, Šiaurės Airija per jas surinko 13 taškų ir yra trečioje vietoje, kartvelai turi devynis ir rikiuojasi laipteliu žemiau.
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