Išlikimo diena Maroko kopose: Baciuška finišą pasiekė tik su galiniais varomais ratais

Antradienį iš Agadiro į Zagorą vedusiame etape dalyvių laukė 636 kilometrai, iš kurių 268 sudarė greičio ruožas. R. Baciuška ir O. Vidalis į jį išvažiavo pirmi iš „Stock“ klasės ekipažų.
Jau ties pirmuoju, 35-ajame kilometre esančiu laiko kontrolės punktu lietuvio ekipažas buvo trečias, tačiau nuo pirmavusios komandos draugės Saros Price atsiliko tik 52 sekundėmis. Iki 166-ojo kilometro „Defender“ trijulės rikiuotė nesikeitė: pirmavo amerikietė, antras važiavo Stephane’as Peterhanselis, o R. Baciuškos atsilikimas nuo lyderės laikėsi maždaug ties minutės riba.
Ties 201-uoju kilometru situacija pasikeitė. Laiko praradusi S. Price smuktelėjo į trečiąją vietą ir nuo į priekį išsiveržusio S. Peterhanselio atsiliko 6 min. 36 sek. R. Baciuška pakilo į antrąją poziciją, o nuo pirmavusio prancūzo jį skyrė vos 32 sekundės. Tačiau tuomet prasidėjo sunkiausia dienos dalis.
„Marokas ir pirmas etapas mūsų nepagailėjo. Pradžioje visai gerai sekėsi, bet paskui kopose praradome visų keturių ratų pavarą – liko varomi tik galiniai ratai. Ir tai atsitiko dar kopose. Užklimpome, nuleidome oro iš padangų ir išvažiavome. Išvažiavus iš kopų reikėjo vėl prisipūsti padangas“, – pasakojo R. Baciuška.
Ties 232-uoju kilometru į pirmąją vietą jau buvo sugrįžusi S. Price, o lietuvio atsilikimas išaugo iki 17 min. 12 sek. Daug laiko šiame ruože prarado ir S. Peterhanselis – nuo komandos draugės jį tuomet skyrė 20 min. 8 sek.
Likę kilometrai R. Baciuškai taip pat nebuvo lengvesni. Atsirado papildomų automobilio traukos problemų, ekipažas dar kartą užklimpo, o iki finišo atsilikimas padidėjo dar beveik penkiomis minutėmis.
„Prieš pat pabaigą vėl kažkas atsitiko – automobilis netraukė, praradome trauką, o varomi vis dar buvo tik galiniai ratai. Netoli finišo vėl užklimpome. Su tokia mase ir tik galiniais varomais ratais kopose tikrai buvo reikalų. Šiandien buvo išlikimo diena, bet esame finiše, o toks ir buvo tikslas. Džiaugiamės jį pasiekę“, – sakė lenktynininkas.
„Stock“ klasėje greičio ruožą laimėjo S. Price ir Seanas Berrimanas, trasą įveikę per 3 val. 33 min. 49 sek. Antrąją vietą užėmė šioje klasėje debiutuojantis „Team Land Cruiser Toyota Auto Body“ atstovas Yasiras Seaidanas. Iki 201-ojo kilometro ketvirtas važiavęs Saudo Arabijos lenktynininkas finiše nuo nugalėtojos atsiliko 9 min. 16 sek. S. Peterhanselis liko trečias, pralaimėjęs 15 min. 55 sek., o R. Baciuška ir O. Vidalis – ketvirti, atsilikę 22 min. 7 sek.
Maroke R. Baciuška tęsia kovą dėl ketvirtojo pasaulio ralio reidų čempiono titulo. Į šias varžybas lietuvis atvyko turėdamas 199 taškus ir „Stock“ klasėje 29 taškais lenkdamas S. Peterhanselį bei 35 taškais – S. Price.
Permaininga diena buvo ir „Ultimate“ (T1+) klasėje. Pradžioje pirmavo Guy Botterillis su „Toyota“, ties 97-uoju kilometru lyderiu tapo Carlosas Sainzas su „Ford“, o devynis greičiausius ekipažus tuomet skyrė vos 27 sekundės. Ties 201-uoju kilometru į priekį išsiveržė „Mini“ vairavęs Guillaume’as de Mevius, ties 232-uoju – „Century“ atstovas Mathieu Serradori.
Vis dėlto pergalę iškovojo penktasis dienos lyderis – „Dacia“ lenktynininkas Lucas Moraesas. Paskutinėje atkarpoje panaikinęs 34 sekundžių atsilikimą nuo M. Serradori, finiše brazilas jį aplenkė 13 sekundžių. Trečias liko „Ford“ atstovas Mitchas Guthrie, atsilikęs 1 min. 4 sek. C. Sainzą penkių minučių bauda už greičio viršijimą iš ketvirtosios vietos nustūmė į dvyliktąją.
Čempionato kovai ypač reikšmingos buvo Sebastieno Loebo problemos: ties 201-uoju kilometru „Dacia“ lenktynininką ilgam sustabdė techninis gedimas. Prieš Maroko ralį prancūzas turėjo 114 taškų ir Nasserą Al-Attiyah lenkė vos trimis, o Sethą Quintero – trylika taškų. Abu artimiausi jo persekiotojai pirmąjį greičio ruožą baigė geriausiųjų septynete: S. Quintero buvo šeštas, N. Al-Attiyah – septintas.
Trečiadienį dalyvių laukia antrasis etapas aplink Zagorą: 423 kilometrų maršrutas su 300 kilometrų greičio ruožu. Varžybų vadovas Marcas Coma jį išskiria kaip sunkiausią šiame ralyje – trasoje numatyta nauja atkarpa Atlaso kalnuose, akmenuoti ruožai ir smėlis. Maroko ralis finišuos spalio 3 dieną.
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