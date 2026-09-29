Kelialapį į pasaulio čempionatą išplėšusi Olivija Baleišytė: „Patekimas saldus kaip niekada“

Spalio 14-18 dienomis Šanchajuje vyks pasaulio dviračių treko čempionatas, kuriame Lietuvai atstovaus vienintelė O. Baleišytė – panevėžietė iškovojo teisę dalyvauti visose ištvermės rungtyse. Kinijoje vyksiančios pirmenybės svarbios ir tuo, kad būtent jose prasidės kova dėl kelialapių į 2028 metų Los Andželo olimpines žaidynes.
Kuo labiau pasaulio čempionatas tolo – tuo labiau norėjo jame būti
Dėl teisės startuoti Šanchajuje O. Baleišytė kovojo iki paskutinės akimirkos: omniumo varžybose startuos 24 pajėgiausios planetos dviratininkės, iš kurių 16-ai kelialapiai atiteko pagal šalių reitingą, o likę 8 – pagal asmeninį sportininkių reitingą. Būtent pastaruoju būdu į dešimtąjį savo pasaulio čempionatą prasibrovė O. Baleišytė.
„Anksčiau patekimas į pasaulio čempionatą atrodydavo natūralus ir savaime ateinantis dalykas: važiuoji visą sezoną ir sezono gale dalyvausi pasaulio čempionate. Šiais metais beveik iki paskutinės dienos buvo neaišku važiuosiu, ar ne. Taip stipriai reikėjo kentėti ir kovoti, tai tas patekimas yra saldus kaip niekada. Niekada nevertinau, kaip sunku yra būti tarp 24 geriausių pasaulyje“, – sakė O. Baleišytė.
Koją dvejų olimpinių žaidynių dalyvei kišo sveikatos problemos bei persitreniravimo sindromas. Kaip teigia O. Baleišytė, nepasiduoti jai padėjo charakteris ir didžiulis noras.
„Kuo labiau atrodė, kad tas pasaulio čempionatas tolsta, tuo labiau norėjau jame būti, vis labiau kilo pyktis, kad negali taip baigtis, negaliu nuleisti rankų ir turiu ten būti. Atsirado begalinis noras, kai iš tavęs beveik atima, tada supranti kaip tai buvo svarbu. Atsirado tas noras ir šalia visada būdavo mano vaikinas, kuris neleisdavo pasiduoti ir liūdėti“, – teigė geriausia Lietuvos treko dviratininkė.
Šanchajuje pradės atranką į olimpines žaidynes
Šanchajuje treko dviratininkai pradės ir atranką dėl teisės startuoti 2028-ųjų olimpinėse žaidynėse. Svarbiausio planetos sporto renginio omniumo varžybose dalyvaus ne daugiau nei 19 dviratininkių, iš kurių pagal reitingą pateks tik 13. Reitingą sudarys rezultatai dviejuose pasaulio ir dviejuose kontinentiniuose čempionatuose. Taip pat bus įtraukti du geriausi pasaulio taurės etapai iš 2026–2027 ir 2027–2028 metų sezonų.
Tai reiškia, kad praleistos planetos pirmenybės atvertų didžiulę taškų prarają vos prasidėjusiame atrankos periode.
„Tikriausiai jokių tikslų pasaulio čempionate neturiu, nes ne tik atranka buvo sunki, bet ir iki šiol mano fizinė forma yra prasta. Jei galėčiau kažkam kitam perleisti, jog kažkas kitas važiuotų ir garbingai atstovautų Lietuvai, tikrai norėčiau pailsėti, atsistatyti ir bandyti ruoštis kitiems metams. Bet kadangi taip nėra, viskas yra ant mano pačios pečių, tai teks važiuoti į tą pasaulio čempionatą tokioje formoje, kokioje esu. Jei nuspręsčiau jį praleisti, prarasčiau labai didelius taškus atrankoje į olimpines žaidynes. Didelių tikslų nekeliame ir matysime. Kartais, kai mažai tikiesi, gali nutikti nuostabių dalykų, tai bus matyti“, – šyptelėjo O. Baleišytė.
2024 metų Paryžiaus olimpinėse žaidynėse O. Baleišytė iškovojo aukštą 11 vietą, o tose žaidynėse sužibėjo ir Vasilijus Lendelis, sprinte patekęs į 16-uką.
Giliomis treko dviračių tradicijomis garsėjanti Lietuva pasaulio čempionatuose yra iškovojusi 21 medalį, iš kurių net 13 pelnė viena tituluosiausių planetos dviratininkių Simona Krupeckaitė.
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