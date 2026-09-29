Lukašikas iškovojo Lietuvos čempiono titulą, o 17-metis kaunietis tapo turnyro atradimu

Trečiąją vietą pasidalijo Sarių miestelio atstovas Artūras Martinkėnas ir 17-metis kaunietis Dovydas Kuizinas, tapęs vienu didžiausių varžybų atradimų.
Jaunasis kaunietis Lietuvos biliardo federacijos organizuojamuose turnyruose dalyvavo vos trečią kartą, tačiau jau sugebėjo prasibrauti iki pusfinalio. Nuo vietos finale D. Kuiziną skyrė vos vienas rutulys – lemiamoje penktoje pusfinalio partijoje jis turėjo galimybę žengti dar vieną žingsnį, tačiau jos neišnaudojo.
Čempionate dalyvavo 46 žaidėjai.
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