Goffinas likus trims savaitėms iki karjeros pabaigos patyrė pažeminimą Prancūzijoje

Likus kiek daugiau nei trims savaitėms iki atsisveikinimo su profesionaliu tenisu, 35-erių belgas Prancūzijoje vykstančiame ATP „Challenger“ serijos turnyre patyrė skaudų pralaimėjimą. Prmajame rate D. Goffinas vos per 50 minučių 1:6, 0:6 nusileido turnyro šeimininkui Clementui Chidekh, kuris pasaulio reitinge užima 177-ąją vietą.
D. Goffinui tai jau antras iš eilės pralaimėjimas pirmajame „Challenger“ turnyro rate. Praėjusią savaitę vykusiose varžybose belgas taip pat neįveikė pirmojo etapo – tuomet jis pralaimėjo estui Markui Lajalui (ATP-147).
Šiuo metu D. Goffinas pasaulio reitinge yra nukritęs į 461-ąją vietą, o šį sezoną iškovojo vos dvi pergales.
Vis dėlto belgas dar turės galimybę atsisveikinti su tenisu savo šalies gerbėjų akivaizdoje. Organizatoriai jam suteikė vardinį kvietimą į Briuselyje vyksiantį ATP 250 serijos „European Open“ turnyrą – būtent jame D. Goffinas po kiek daugiau nei trijų savaičių planuoja sužaisti paskutinį profesionalios karjeros turnyrą.
„Atėjo laikas mano paskutiniam šokiui. Padarykime jį nepamirštamą. Tikiuosi Briuselyje išvysti daug sirgalių“, – pristatant „European Open“ turnyro dalyvius vaizdo žinutėje sakė buvusi 7-oji pasaulio raketė D. Goffinas.
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