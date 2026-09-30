Už pedofiliją ne kartą teistas Aurimas Giedraitis už grotų sėdės trumpiau: „Padaryta 13 nusikalstamų veikų“

Plačiau apie tai – TV3 Žiniose.
Į Vilniaus apylinkės teismą nuosprendžio išklausyti atvykęs A. Giedraitis kaltinamas nepilnamečių mergaičių tvirkinimu, seksualinio pobūdžio turinio filmavimu ir platinimu. Pakomentuoti, už ką teisiamas, A. Giedraitis nesutinka: savo kaltę jis pripažįsta ir gailisi, bet viešai rodytis vengia, esą nenori skaudinti motinos.
„Esmė yra tame, kad bet koks, dabar jau jis vis tiek bus, parodymas žiniasklaidoj… Yra mama, kuriai sudėtingai. Ir žinau, kad ją tai kals labai blogai“, – sakė nuteistasis A. Giedraitis.
Bausmę susitrumpino trečdaliu
A. Giedraičio tvirkintų nepilnamečių mergaičių motinoms išgirsti žinią apie įvykdytus nusikaltimus tikriausiai taip pat buvo nelengva. Galiausiai vyras, pasitaręs su savo advokate, nusprendžia nuosprendžio paskelbime nedalyvauti. Tad teisėjui tenka įžengti į tuščią salę.
„Nėra nei advokato, nei kaltinamojo – nieko. Nėra kam skelbti“, – konstatavo teisėjas Jeugenijušas Jaglinskis.
Teisėjas praneša, kad A. Giedraitis nuteistas už tai, kad įgijo, laikė ir platino pornografinio turinio dalykus, kuriuose vaizduojamas vaikas. Taip pat dėl 3 tvirkinimo epizodų.
„Padaryta 13 nusikalstamų veikų. Tai 3 epizodai dėl mažamečio asmens iki 16 metų tvirkinimo ir disponavimo pornografine medžiaga“, – paaiškino teisėjas J. Jaglinskis.
A. Giedraičiui priteista 3 metai ir 9 mėnesiai kalėjimo, tačiau bausmė sutrumpinta, mat nusikaltėlis gailisi ir savo kaltę pripažįsta. Taip pat turės atlyginti žalą aukoms.
„Visiškai prisipažino, gailėjosi, todėl pagal įstatymą, vadovaujantis 64 straipsniu, bausmė sumažinta vienu trečdaliu. Jam subendrinta bausmė – 3 metai 9 mėnesiai, galutinė bausmė tai 2 metai 6 mėnesiai“, – sakė J. Jaglinskis.
Ne kartą teistas
O šio veikėjo praeitis – spalvinga. Anksčiau nusikaltimus vykdė su bendraminčiais. Keturi pedofilai socialiniuose tinkluose viliodavo jaunas, tuomet dar 8–12 metų mergaites. Kartais patys apsimesdavo jaunomis merginomis. O suvilioję prašydavo erotinių vaizdų, įtikindavo išsirengti, pozuoti, masturbuotis prieš kamerą. Tai filmuodavo ir platindavo.
„Mergaitės buvo verčiamos nuogos filmuotis, atlikti seksualinio pobūdžio veiksmus su savimi, viena su kita. Kai kurios iš jų buvo išsiviliotos į realų gyvenimą ir patyrė seksualinę prievartą“, – pasakojo Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro (KOPŽI) vadovė Kristina Mišinienė.
A. Giedraičio užduotis tuomet buvo rinkti filmuotą turinį, jį platinti. Maža to, mergaites šantažuodavo.
„Laukė kitų pedofilų nufilmuotos medžiagos, platino tą medžiagą. Ir taip pat jis pats jungdavosi, filmuodavo“, – teigė K. Mišinienė.
Už tokią veiklą jis su bendrininkais buvo nuteistas, į kalėjimą turėjo sėstis 5 metams. Tačiau už nuoširdų atgailavimą ir pažadus pasikeisti į laisvę buvo išleistas anksčiau.
„Buvo pristatyta krūvos pažymų, kaip teisiamasis lankosi pas psichologus, kaip jis gauna pagalbą, kaip jis nori keistis“, – sakė KOPŽI centro vadovė K. Mišinienė.
Norėjo keistis, bet nepasikeitė. Šį kartą veikė pats vienas, be bendrininkų. Tačiau už atgailavimą teismas jam vėl buvo gailestingas – bausmė sutrumpinta.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.