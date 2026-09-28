TV3 Žinios. Štai kiek didės šildymo kainos; Kainos auga greičiau nei tikėtasi; Nauja Lenkijos Kremliaus gąsdinimo kampanija

Lietuvoje kainos auga dar greičiau. Metinė prekių ir paslaugų infliacija viršijo 6-is procentus. Ir nors brangimas spartėja, Lietuvos gyventojai kol kas savo įpročių nekeičia. Prekybininkai džiaugiasi savo pardavimais, parduotuvių apyvartos per metus padidėjo beveik 8-iais procentais.
Lenkija skelbia, kad karinė bazė amerikiečiams kainuos net iki 4 milijardų eurų – tai kone dvigubai daugiau, nei Lietuvai kainuos vokiečiams skirtas miestelis. Maža to, Lenkijos valdžia oficialiai Vašingtonui pasiūlė ir kasmet mokėti už kiekvieną karį dislokuotą jų šalyje. O kol kas Lenkijos užsienio reikalų ministras pradėjo savo naują Kremliaus gąsdinimo kampaniją – pasitaikius progai, vis pasakoja, kad Rusija neturi šansų prieš vakarus ir NATO.
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