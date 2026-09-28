Šildymo kainos šiame Lietuvos mieste šoks į aukštumas: įspėja gyventojus jau dabar

Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
„Panevėžio butų ūkis“ prižiūri 600 daugiabučių, tad dar iki šildymo sezono pradžios darbuotojai skuba patikrinti visus šilumos punktus.
„Susižiūrime sklendes, kad viskas veiktų, kad šildymo sezono metu neiškiltų jokių problemų, – sakė inžinierius Ignas Grigaliūnas.
Bendrovės inžinierius tvirtina, kad jų prižiūrimi daugiabučiai šildymo sezonui paruošti.
„Tai spalio 1-ąją, jei nebus bendrijos atsisakymo, eisim leisti šildymo, – tikino I. Grigaliūnas.
„Galima dar pakentėti, – minėjo senjorė Danutė.
Senjorams brangus šildymas smogs skaudžiausiai
Šilta liemene apsirėdžiusi senjorė Danutė pasiryžusi dar pakentėti be šildymo. Sako – dieną stengiasi nepraverti langų, kad būtų šilčiau. Šiek tiek pravėdina butą prieš naktį.
„Po „kaldra“ palendu, atidarau langą, kad išsivėdinčiau“, – pasakojo ji.
Pernai vien šildymui Danutė išleisdavo daugiau nei 100 eurų per mėnesį. Kompensacijos negauna. Iš pensijos besiverčianti senjorė bijo, kad laukia dar sunkesnė žiema.
„Labai jau rūpi, nežinai, kiek reikės mokėti. Dabar nieko nešildo ir tai, va, 92 eurai, o kai su šildymu bus, tai labai blogai bus“, – kalbėjo panevėžietė Danutė.
Kad laukia brangi žiema, patvirtina ir „Panevėžio energijos“ vadovas. Bendrovė skelbia, kad vien už spalio mėnesį šilumos kaina panevėžiečiams didėja apie 50 procentų, lyginant su praėjusių metų spaliu. Tai esą lėmė valdžios panaikinta PVM lengvata šildymui bei išaugusios kuro kainos.
„Kadangi daugiausia šilumos pagaminama iš skiedros, labai dideli jos kiekiai yra, ir skiedros brangimas didžiausią įtaką turi kainai. Dujos brango tris kartus, jos irgi tam tikrą įtaką turi, pirktą šilumą mes perkam iš nepriklausomų gamintojų, atliekinę privalome supirkti visą šilumą, ji didėjo irgi 20 procentų“, – aiškino „Panevėžio energijos“ generalinis direktorius Tomas Jukna.
„Tai vėl šturmuos savivaldybes dėl kompensacijų“, – sakė gyventojas.
„Baisu iš tikrųjų, kaip pragyventi žmonėms. Su šildymu tai tikrai, tragedija iš tikrųjų“, – pridūrė moteris.
„Daugiau šilumos praneša, manau, kad galima dar pakentėti“, – kalbėjo gyventoja.
Prognozės žiemai: šiluma dar labiau brangs visoje Lietuvoje
Pagal šalyje galiojančią tvarką, šilumos kainas gyventojams šilumos tiekėjai perskaičiuoja kiekvieną mėnesį. Kokios jos bus žiemos mėnesiais, nežinia. Mat kol kas, pasak šilumos tiekėjų asociacijos prezidento, šilumininkai nusipirko tik apie trečdalį biokuro, kuris yra pagrindas ir svarbiausias faktorius, lemiantis šilumos kainą.
„Pagal šitą kriterijų vertinant, mes dabar galime prognozuoti, kad atskirose savivaldybėse ta kaina didės skirtingai, maždaug nuo 15 iki 25 procentų“, – tikino Šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius.
O panevėžiečiams, pirmąjį šiųmečio šildymo sezono mėnesį pasitinkantiems su 45 procentais išaugusia šilumos kaina, tikėtina, ir kitais mėnesiais teks susiveržti diržus.
„Kurą perkame vis kaskart brangiau, tai tikėtina, kad ta kaina šiek tiek dar didės. 6–7 procentais gali dar didėti“, – sakė T. Jukna.
Rugsėjį brangiausiai šiluma kainavo Lazdijuose, Joniškyje, Trakuose.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.