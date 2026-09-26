Kinija kuria robotų armiją: ar tai mirtinas pavojus Europai?

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Prieš kelias savaites visas pasaulis su nuostaba, o kartais ir juoku stebėjo vaizdus iš Pekine vykusių pasaulio robotų humanoidų žaidynių. Humanoidai parodė ne tik tai, kad gali pagerinti greičiausiu žmogumi pasaulyje vadinamo Usaino Bolto bėgimo rekordą, bet ir tai, kad po tokio sprinto gali daugiau nebeatsikelti.
„Skaitmeninis mėšlungis“ ne vieną humanoidą sutraukė ir svorių kėlimo, ir kovos menų rungtyse.
Nuo komiškų žaidynių iki šaudymo pratybų
Nors robotai vis dar keblūs, o jų sportas mums, žmonėms, dažnai kelia šypseną, akivaizdu, kad į juos šalys investuoja tikrai ne tam, kad jie už mus sportuotų, o tam, kad atliktų mūsų užduotis.
Jei verslas svarsto, kaip robotai pakeis darbininkus, autoritarinis režimas gali svajoti apie tai, kaip jie padės malšinti protestus.
Internete išplito vaizdo įrašas, kuriame populiarų kinų roboto modelį primenantys humanoidai dalyvauja šaudymo pratybose.
Agentūra „Reuters“, išnagrinėjusi per šimtą Kinijos kariuomenės užsakymų, akademinių dokumentų, patentų ir oficialių pranešimų, skelbia, kad Kinija kuria tikrą humanoidų armiją. Kinijos gynybos technologai prognozuoja, kad humanoidai mūšiui bus pasiruošę per 5–10 metų.
„Esame vienu žingsniu nuo technologijų virsmo, kur DI ir humanoidai realiai darys perversmą visur, taip pat ir karyboje. Karyboje niekam neturėtų kelti nuostabos, žiūrint į tai, kas darosi Ukrainoje – į karštąją zoną realiai žmonės jau nelabai gali patekti ir ten judėti, visa logistika į priešakį realiai vykdoma robotizuotai“, – sakė dronų ekspertas Arūnas Kumpis.
Prieš kelis mėnesius Kinijos režimo valstybinė televizija išplatino tikrų pratybų su robotais vaizdus. Humanoidų ten kol kas nematyti, bet skraidančios, važinėjančios ir bėgiojančios mašinos atlieka pavojingiausią darbą, ir tik tuomet į mūšio lauką žengia žmonės.
Pamokos iš Ukrainos ir pasirengimas karui
Kinija semiasi patirties iš Rusijos karo Ukrainoje, kur vyksta tikra mūšio lauko revoliucija. Ukrainos pajėgoms sumanumas ir technologijos padeda gintis nuo kur kas didesnio priešininko. O Vakarai, anot ukrainiečių, jau pramiegojo dronų revoliuciją. Dabar svarbu, kad nepramiegotų kitos.
„Kariaus mašinos, o žmonės priims kūrybiškus sprendimus kare“, – tikino III armijos korpuso vadas Andrijus Bileckis (Andrii Bileckii).
Gamyba ir kiekybė – Kinijos koziris. Kinija pernai eksportavo 95 proc. pasaulio humanoidų – beveik 15 tūkst. Pekino armija turi prieigą prie šio gamybos resurso.
2025 m. gruodį Kinijos kariuomenė officially išplatino DI sugeneruotą vaizdo įrašą, kuriame įvairiausiais dronais ir robotais puola Taivaną. Įraše atpažįstamas ir kinų kompanijos „Unitree“ humanoido siluetas. Žinoma, tokie propagandiniai įrašai visų pirma skirti įbauginti.
„Realybėje, jei mūsų gynyba bus pakankamai stipri – kiti nedrįs nieko daryti“, – sakė dirbtuvių šeimininkas Ho Chih-Hua.
Taivanas ruošiasi. Karas Ukrainoje parodė, kad mažesnė jėga nebūtinai yra silpnesnė, jau nekalbant apie sąjungininkų paramą. Tačiau jei Kinija nuspręstų pulti Taivaną 2027 m., kaip grasina Xi Jinpingas, galime išvysti karą, kokį iki šiol matydavome tik fantastiniuose filmuose.
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