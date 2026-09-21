Rugsėjo 14–20 dienomis vykusiose pratybose „Skalvis“ veikė kartu su Baltijos šalių katinių laivų junginio BALTRON ir Latvijos karinių jūrų pajėgomis.
Lietuvos kariuomenės laivas „Skalvis“ dalyvavo Latvijos nacionalinėse pratybose
Mokymuose buvo treniruojamasi užtikrinti teritorinių vandenų ir jūrinių kelių kontrolę, taip pat sudaryti sąlygas saugiam ir savalaikiam sąjungininkų pajėgų atvykimui jūra.
Vykstant pratyboms daugiausia dėmesio buvo skirta Latvijos karinių jūrų pajėgų padalinių ir BALTRON junginio tarpusavio sąveikai, navigacijos, radijo ryšio, viršvandeninės ir priešmininės kovos įgūdžiams bei povandeninėms operacijoms. Vykdant priešmininės kovos užduotis buvo aptiktos mokomosios jūrinės minos.
Vienas svarbiausių BALTRON užduočių buvo laivų konvojaus palyda per išminuotą jūros rajoną, užtikrinant saugų jo judėjimą į Rygos uostą. Ši užduotis leido patikrinti priešmininės kovos, jūrinės situacijos stebėjimo ir skirtingų vienetų veiksmų koordinavimo procedūras.
Baltijos šalių karinių laivų junginys BALTRON įkurtas 1998 metais. Šiuo metu junginį sudaro Latvijos karinių jūrų pajėgų štabo laivas „Varonis“, Lietuvos karinių jūrų pajėgų priešmininis laivas „Skalvis“ ir abiejų valstybių atstovų sudarytas tarptautinis štabas.
Šiemet BALTRON junginiui vadovauja Lietuvos karininkas komandoras leitenantas Rimantas Preimantas.
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