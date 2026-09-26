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TV3 Žinios. Evakuacijos pratybos Valčiūnuose; Xi Jinpingas baigė savo vizitą JAV

2026-09-26 18:29 / šaltinis: tv3.lt
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2026-09-26 18:29
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Gaisrą saugomame objekte sukėlė prasibrovę sabotažą suplanavę asmenys. Gaisras pažeidė pastato konstrukcijas, o į aplinką ėmė sklisti pavojingos cheminės medžiagos. Čia pat pastate ir aplink jį yra ir sužeistų žmonių. Pagal tokį scenarijų Ugniagesių gelbėtojų mokyklos Praktinio parengimo bazėje Valčiūnuose pareigūnai šeštadienį dalyvavo evakuacijos pratybose.

Gaisrą saugomame objekte sukėlė prasibrovę sabotažą suplanavę asmenys. Gaisras pažeidė pastato konstrukcijas, o į aplinką ėmė sklisti pavojingos cheminės medžiagos. Čia pat pastate ir aplink jį yra ir sužeistų žmonių. Pagal tokį scenarijų Ugniagesių gelbėtojų mokyklos Praktinio parengimo bazėje Valčiūnuose pareigūnai šeštadienį dalyvavo evakuacijos pratybose.

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Toliau žiniose: ​​​​​​Kinijos autoritarinis lyderis savo trijų dienų vizitą Amerikoje baigė vaišIndamasis arbata Baltuosiuose rūmuose ir lankydamas Jungtinių Valstijų nacionalinį archyvą. Trumpas ir Xi sutarė sukurti ryšiŲ kanalą, kuriuo abi šalys praneštų viena kItai apie dirbtinio intelekto incidentUs, ir pažadėjo šiemet susitikti dar du kartus.

Taigi iš to, kas žinoma viešai – panašu, kad didžiausiu vizito pasiekimu tapo dviejų didžiųjų galių dialOgas. O apie neviešUs susitarimus pasaulis, panašu, sužinos tik pamatęs jų rezultatus, jei tokie bus.

Visas TV3 Žinias žiūrėkite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.

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