Toliau žiniose: Kinijos autoritarinis lyderis savo trijų dienų vizitą Amerikoje baigė vaišIndamasis arbata Baltuosiuose rūmuose ir lankydamas Jungtinių Valstijų nacionalinį archyvą. Trumpas ir Xi sutarė sukurti ryšiŲ kanalą, kuriuo abi šalys praneštų viena kItai apie dirbtinio intelekto incidentUs, ir pažadėjo šiemet susitikti dar du kartus.
Taigi iš to, kas žinoma viešai – panašu, kad didžiausiu vizito pasiekimu tapo dviejų didžiųjų galių dialOgas. O apie neviešUs susitarimus pasaulis, panašu, sužinos tik pamatęs jų rezultatus, jei tokie bus.
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