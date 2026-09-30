Skrydis per Atlantą – aukščiausiai pakilo Dovydas Jukna ir Edgaras Viskantas

Kaip ir kiekvienais metais, nemaža dalis žaidėjų keliauja ten, kur arčiausiai išsvajotojo tikslo – stipriausios pasaulio lygos NHL.
Ir šiame sezone Šiaurės Amerikoje Lietuva turės kone dvi dešimtis ledo ritulininkų, kurie sieks savo svajonės. Ir didžiąja dalimi tramplinu užsibrėžto tikslo link taps Jungtinės Amerikos Valstijos.
Būtent šios šalies stipriausioje jaunimo lygoje, USHL, rungtyniaus du vieni ryškiausių Lietuvos ledo ritulio talentų, Dovydas Jukna ir Edgaras Viskantas. Žinoma, neskaitant 18-mečio Simo Ignatavičiaus, kuris jau dabar turėdamas 40-ąjį NHL naujokų biržos šaukimą yra akylai stebimas ir globojamas „Florida Panthers“ klubo. D. Jukna ir E. Viskantas į USHL pateko skirtingais keliais, tačiau abu teikia nemažai vilčių.
19-metis puolėjas D. Jukna į JAV persikėlė iš Kanados, kur praėjusį sezoną bandė savo jėgas QMJHL „Rimouski Oceanics“ klube. Kanadiečiams atsisakius lietuvio paslaugų, mūsiškį pakvietė viena stipriausių pastarųjų sezonų USHL „Fargo Force“ komanda. D. Juknai ekipoje numatytas vaidmuo antrajame penkete, kuris turi „gesinti“ varžovų daugumas.
16-metis puolėjas E. Viskantas į USHL pateko per lygos naujokų biržą, kur buvo pakviestas 7-ajame rate, 106-uoju šaukimu. „Tolimas“ šaukimas nesutrukdė jaunam lietuviui įrodyti savo vertę klubui tiek priešsezoninėje stovykloje, tiek jau pačiose pirmose lygos rungtynėse, kur lietuvis pelnė pirmąjį įvartį. Tiesa, netrukus patyrė traumą, kurią šiuo metu gydosi.
Kanadoje liko, nedidelį laiptelį žemyn palipęs Mykolas Škadauskas. Sunkiai pritapęs prie itin kieto ir fizinio kontakto reikalavusio žaidimo WHL „Lethbridge Hurricanes“ klube, spalio 1 dieną 19-ąjį gimtadienį švęsiantis puolėjas persikėlė į BCHL lygą, „Vernon Vipers“ klubą. Ir jau pajuto pirmuosius perėjimo vaisius – per ketverias rungtynes surinkęs 4 rezultatyvumo taškus (2 įvarčiai ir 2 rezultatyvūs perdavimai) žengia antras komandoje.
Visa eilė talentingų jaunuolių, jau dabar puoselėjančių kur kas didesnes ambicijas, žaidžia NAHL lygoje JAV. Kuri taip pat pripažįstama kaip laipteliu žemesnė nei USHL. Į šią lygą iš vyrų Liepojos ledo ritulio klubo komandos persikėlė 18-metis puolėjas Dominykas Sadauskas (St. Cloud Norsemen“, NAHL), lygoje jau spėjęs pasižymėti dviem įvarčiais, pavasarį atkreipęs skautų dėmesį į save Lietuvos vyrų rinktinės sudėtyje.
NAHL žaidžia ir Deimantas Šulinskas („Danbury Jr. Hat Tricks“, NAHL), kuris spėjo save užsirekomenduoti ir Lietuvos U-18 rinktinėje. Tiesa, lietuviui sezonas prasidėjo sudėtingai dėl ligos ir biurokratinių kliūčių.
Dar vienoje JAV, NCDC lygoje žaidžia penki lietuviai. NCDC – nepriklausoma nuo JAV ledo ritulio federacijos lyga, kuriai negalioja legionierių apribojimai ir į ją laisviau patenka užsieniečiai. Lyga dažnai vadinama konkurente pagal lygį aukščiau minėtai NAHL. NCDC žaidžia Kiril Struk (20, „CT Chiefs North“, NCDC), Dominykas Boravski (20, „Connecticut Jr. Rangers, NCDC). Algirdas Jaras (19, „P.A.L. Junior Islanders“, NCDC) jau pirmose lygos rungtynėse smeigė pergalingą įvartį, pridėjo rezultatyvų perdavimą. Šioje lygoje turėtų žaisti ir du vartininkai iš Lietuvos, Jokūbas Spruntulis (18, „P.A.L. Junior Islanders“, NCDC) ir Naglis Vaišvila (18, „Connecticut Jr. Rangers, NCDC). Pastarasis jau spėjo sužaisti dvejas rungtynes.
Vyresnėlių pramintais keliais eina visa eilė Lietuvos jaunių ir jaunučių. Savo svajonės link JAV čiuožia gynėjai Pijus Kasparaitis (16, „Atlantic Coast Academy“ U16 AAA), Mantas Avsejenko (17, „Atlantic Coast Academy“, U18 AAA), Kipras Šimonis (17, „Islanders Hockey Club Prep West“, U18 AAA), Kajus Kazlauskas (18, „Mount St. Charles Acad“. U18 AAA), puolėjai Nikalas Kalvinskas (17, „Atlantic Coast Academy“ U18 AAA), Ričardas Letulis (17, „Atlantic Coast Academy“ U18 AAA), Benjaminas Lalas (16, „Elmira Jr. Aviators“, THF U16 AAA), Vilius Guzikauskas (15, „Atlantic Coast Academy“, U15 AAA). Kanadoje ne pirmus metus žaidžia Mironas Borodinas (17, „Edmonton Jr. Oilers“ U18 AAA),
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