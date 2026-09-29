Armalis su „Ilves“ įsitvirtino Suomijos lygos viršūnėje, Ališauskas pasižymėjo Slovakijoje

„Ilves“ (20 tšk.) yra 17-os klubų lygos lyderis.
Stipriausioje Šveicarijos lygoje Simo Ignatavičiaus atstovaujama Ženevos „Servette“ ekipa namuose 4:0 pamokė „EHC Kloten“ komandą. Lietuvis per 12 min. 51 sek. nepasižymėjo.
„Fribourg-Gotteron“ be Danieliaus Čečekovo namie 5:2 susitvarkė su „SC Bern“ pasipriešinimu.
„Servette“ (12 tšk.) šoktelėjo į 2-ą vietą, o „Fribourg-Gotteron“ (11) – į 3-ią tarp 14-os komandų. Šveicarijos lygos rungtynes tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
Pajėgiausioje Slovakijos lygoje Prešovo „HC Prešov“ komanda, kurios garbę gina Nerijus Ališauskas, savo arenoje išbarstė 3 įvarčių persvarą ir po pratęsimo 3:4 pralaimėjo prieš „HK Duklą Michalovcę“. Lietuvis ant ledo praleido net 25 min. 36 sek., atliko rezultatyvų perdavimą, 2 kartus atakavo vartus, blokavo 1 varžovų smūgį ir gavo 4 baudos min.
„HC Prešov“ (1 tšk.) atidarė savo taškų sąskaitą, bet liko paskutinėje – 12-oje – vietoje.
Lenkijos aukščiausioje lygoje Sanoko „STS Sokol“ su Oskaru Božerockij namuose 1:5 neprilygo „Zaglebie Sosnowiec“ ekipai. Lietuvis nepasižymėjo.
„STS Sokol“ (0 tšk.) rikiuojasi priešpaskutinė – 9-a.
Antroje pagal pajėgumą Šveicarijos lygoje brolių Krakauskų atstovaujama „EHC Arosa“ išvykoje 0:5 neturėjo vilčių prieš „EHC Visp“. Emilijus Krakauskas žaidė 16 min. 34 sek. ir 5 kartus smūgiavo į vartus, o Titas Krakauskas ant ledo praleido 9 min. 13 sek., sykį atakavo vartus bei užsidirbo 2 baudos min.
„EHC Arosa“ (3 tšk.) užima paskutinę – 10-ą – poziciją.
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