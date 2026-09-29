Masiulis po pralaimėjimo „Olympiacos“: apie nesustabdymus gynyboje ir išskirtinį Valančiūno pasirodymą

Po susitikimo vyriausiasis kauniečių treneris Tomas Masiulis akcentavo, kad komanda laiku nepasiėmė pražangų.
„Mažos detalės nulėmė rungtynes. Nepadarėme gerų pražangų, ypatingai antroje pusėje. Ketvirtajame kėlinyje jų nesustabdėme ir dėl to pralaimėjome“, – kalbėjo strategas.
– Kas rungtynių gale neveikė gynyboje?
– Žaidėme tai, ką norėjome. Gal kažkiek praleidome koncentraciją, norėjome eiti per viršų ir neleisti mesti tritaškių, bet nėra lengva. Fournier geras žaidėjas ir daugiau gal Wardo tritaškiai skaudėjo, kurių neturėjome duoti. Momentai, kai varžovai rinko taškus su pražangomis, buvo skausmingi. Galėjome ten prasižengti, o gavome 6 taškus. Prieš tokią komandos smulkios situacijos skaudžiai kainuoja.
– Vertėtės be dviejų kūrėjų. Kaip sekėsi su tuo susitvarkyti?
– Buvo neramu, kaip atrodysime. Nelengva žaisti be dviejų kūrėjų. Atlaikėme, kovėmės iki galo, bet nėra lengva. Davėme gera kovą, manau.
– Likus mažiau nei minutei Ą.Tubelis metė iš toli. Ar toks buvo planas?
– Plano tokio nebuvo. Carsenas įsiveržė ir numetė kamuolį. Kitoje pusėje stovėjo Sterlingas. Dabar gal ir galima sakyti, kad reikėjo leisti metiką. Metė laisvas ir susikūrėme gerą metimą, bet nepataikė.
– A.Vezenkovas sužaidė geras rungtynes. Nebuvo minčių dvigubinti jo?
– Nebuvo. Jis su visais yra toks, prieš „Baskonia“ irgi įmetė 25 taškus. Kalbame apie Eurolygos naudingiausią žaidėją. Galbūt galėjome geriau prasižengti ir tų taškų būtume nuėmę, bet tai yra aukščiausio lygio žaidėjas ir jį nėra lengva stabdyti.
– J.Valančiūnas atliko 7 rezultatyvius perdavimus. Ką manote apie tai ir ar toks ir buvo planas?
– Nebuvo plano, kad jis bus įžaidėju. Žaidžiame su juo nugara į krepšį, duodame daug kamuolių ir kai jį dvigubina, Valančiūnas gerai nusimeta prie trijų taškų linijos. Vien iš čia atėjo 3–4 rezultatyvūs perdavimai. Jis gali nusimesti ir toks mūsų žaidimas ir turėtų būti.
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