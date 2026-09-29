Sargiūnas ir Jokubaitis žibėjo, o laimėjo „Fenerbahče“

Intrigos rungtynėse neliko jau po pirmojo kėlinio, kadangi jo metu „Fenerbahče“ varžovams suvertė 31 tašką ir susikrovė 16 taškų pranašumą – 31:15. Didžiausias skirtumas buvo fiksuotas 28-ąją minutę, kai šeimininkai oponentus talžė 72:44.
Mače apsilankė karjerą baigęs čekas Janas Vesely, kuris buvo pagerbtas savo buvusio klubo – jam įteikti simboliniai marškinėliai, o sirgaliai žaidėjui ir jo šeimai negailėjo gausių aplodismentų.
Honored 👏 pic.twitter.com/GEBdjg4Lb3— EuroLeague (@EuroLeague) September 29, 2026
17 minučių žaidęs I.Sargiūnas pelnė 9 taškus (3/4 dvitaškiai, 1/1 tritaškiai), atkovojo 2, perėmė 1 kamuolį, atliko 5 rezultatyvius perdavimus, kartą suklydo, sykį prasižengė ir surinko 14 naudingumo balų.
R.Jokubaitis ant parketo praleido 19 minučių, įmetė 12 taškų (2/3 dvitaškiai, 1/4 tritaškiai, 5/7 baudos metimai), atkovojo kamuolį, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, išprovokavo 5 pražangas, gavo bloką, sykį pažeidė taisykles ir surinko 13 naudingumo balų.
„Fenerbahče“: Talenas Hortonas-Tuckeris 19 (5 atk. kam., 25 naud. bal.), Wade‘as Baldwinas 13 (3/4 tritaškiai, 8 rez. perd., 22 naud. bal.), Marcusas Binghamas 12, Nicolo Melli 11 (3/4 tritaškiai), Sertačas Šanli 10, Ignas Sargiūnas 9, Johnny Juzangas 8.
„Bayern“: Duane‘as Washingtonas 20 (3/6 tritaškiai), Rokas Jokubaitis 12, Andreasas Obstas ir Austinas Wiley (5 atk. kam.) po 8.
HIS playground and when he's in the mood, he's impossible to stop 😤#MotorolaMagicMoment @Moto I @FBBasketbol pic.twitter.com/uZVNf5XKKE— EuroLeague (@EuroLeague) September 29, 2026
I @The_Fourth_Wade doing it the only way he knows, with the vintage SLAM 😤#MotorolaMagicMoment @Moto I @FBBasketbol pic.twitter.com/AxddIT5zRR— EuroLeague (@EuroLeague) September 29, 2026
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