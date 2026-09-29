„Real“ krepšininkai patyrė dar vieną nesėkmę Stambule

„Anadolu Efes“ komandai atitrūkti pavyko antrojo ketvirčio viduryje, kai po atkarpos 8:0 susikrovė dviženklį pranašumą (47:37), o pirmąją mačo dalį baigė su 12 taškų atsarga – 53:41.
25-ąją minutę skirtumas buvo išaugęs iki 14 taškų (67:53), bet „Real“ nepasidavė ir iki kėlinio pabaigos sugebėjo deficitą sumažinti perpus – 65:72. Ketvirtajame ketvirtyje „Anadolu Efes“ vėl turėjo dviženklį pranašumą (82:72), bet svečių 6 taškai be atsako leido priartėti – 78:82.
Prieš prasidedant paskutinei minutei komandas tebeskyrė 4 taškai ir „Anadolu Efes“ ataka užtruko, kadangi po netaiklaus metimo atkovojo kamuolį puolime. Matthew Strazelis sumetė baudas (88:82) ir per likusias 38 sekundes „Real“ nebeišsigelbėjo.
„Anadolu Efes“: P.J.Dozieras 18, Matthew Strazelis 14, Jordanas Loydas ir Mike‘as Jamesas po 12, Dario Šaričius 10, Bruno Fernando 8.
„Real“: Facundo Campazzo 16, Chuma Okeke 11, Nickas Smithas ir Andresas Felizas po 10, Theo Maledonas 9 (5 rez. perd.).
MASSIVE DUNK 👀— EuroLeague (@EuroLeague) September 29, 2026
Kai Jones completes the alley-oop 💯#MotorolaMagicMoment @Moto I @AnadoluEfesSK pic.twitter.com/H6xyAt9rPu
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