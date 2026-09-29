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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Real“ krepšininkai patyrė dar vieną nesėkmę Stambule

2026-09-29 22:10 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-09-29 22:10
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Eurolygos antrajame ture Stambulo „Anadolu Efes“ (1/1) ekipa namuose 94:84 (27:29, 26:12, 19:24, 22:19) nugalėjo Madrido „Real“ (0/2) krepšininkus.

(Euroleague.net)

Eurolygos antrajame ture Stambulo „Anadolu Efes“ (1/1) ekipa namuose 94:84 (27:29, 26:12, 19:24, 22:19) nugalėjo Madrido „Real“ (0/2) krepšininkus.

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„Anadolu Efes“ komandai atitrūkti pavyko antrojo ketvirčio viduryje, kai po atkarpos 8:0 susikrovė dviženklį pranašumą (47:37), o pirmąją mačo dalį baigė su 12 taškų atsarga – 53:41.

25-ąją minutę skirtumas buvo išaugęs iki 14 taškų (67:53), bet „Real“ nepasidavė ir iki kėlinio pabaigos sugebėjo deficitą sumažinti perpus – 65:72. Ketvirtajame ketvirtyje „Anadolu Efes“ vėl turėjo dviženklį pranašumą (82:72), bet svečių 6 taškai be atsako leido priartėti – 78:82.

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Prieš prasidedant paskutinei minutei komandas tebeskyrė 4 taškai ir „Anadolu Efes“ ataka užtruko, kadangi po netaiklaus metimo atkovojo kamuolį puolime. Matthew Strazelis sumetė baudas (88:82) ir per likusias 38 sekundes „Real“ nebeišsigelbėjo.

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„Anadolu Efes“: P.J.Dozieras 18, Matthew Strazelis 14, Jordanas Loydas ir Mike‘as Jamesas po 12, Dario Šaričius 10, Bruno Fernando 8.

„Real“: Facundo Campazzo 16, Chuma Okeke 11, Nickas Smithas ir Andresas Felizas po 10, Theo Maledonas 9 (5 rez. perd.).

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