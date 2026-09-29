Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

O‘Nealo akivaizdoje „Žalgiris“ klupo prieš OLY

2026-09-29 19:30 / šaltinis: krepsinis.net
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-29 19:30
Pridėkite kaip šaltinį Google

Kauno „Žalgiris“ (1/1) sužaidė dramatiškas Eurolygos namų rungtynes ir Shaquille‘o O‘Nealo akivaizdoje 91:93 (24:21, 20:23, 19:20, 28:29) nusileido Pirėjo „Olympiacos“ (2/0) ekipai.

„Žalgiris“ liko be pergalės (BNS nuotr.)

Kauno „Žalgiris“ (1/1) sužaidė dramatiškas Eurolygos namų rungtynes ir Shaquille‘o O‘Nealo akivaizdoje 91:93 (24:21, 20:23, 19:20, 28:29) nusileido Pirėjo „Olympiacos“ (2/0) ekipai.

REKLAMA
0

Šias rungtynes praleido Nigelas Williamsas-Gossas, Sabenas Lee ir Kaodirichi Akobundu-Ehiogu.

Mačą taikliu metimu atidarė Carsenas Edwardsas, o Arnas Butkevičius didino žalgiriečių pranašumą – 9:2. „Olympiacos“ taškus rinkosi baudomis, iniciatyvos svečiams perimti nepavyko. Ąžuolas Tubelis ir Aleksandras Vezenkovas apsikeitė metimais (12:15), o Jonas Valančiūnas padidino žalgiriečių pranašumą – 21:17. Tiesa, jis netrukus gavo antrąją pražangą. Po pirmo kėlinio 24:21 pirmavo šeimininkai.  

TAIP PAT SKAITYKITE:

(49 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Žalgiris“ – „Olympiacos“

Deividas Sirvydis sėkmingai išnaudojo savo progas, nors netrukus OLY iniciatyvą perėmė – 29:26. Sterlingas Brownas atsakinėjo į svečių atakas, bet Evanas Fournier bei Jeanas Montero rinko savo taškus – 37:30. Liko daugiau nei 3 minutės kėlinyje, Ąžuolas Tubelis su C.Edwardsu lygino rezultatą (39:39), o galiausiai jis pats grąžino persvarą kauniečiams – 41:39. Po dviejų kėlinių buvo lygu – 44:44.

REKLAMA
REKLAMA

Jonas Valančiūnas trečio kėlinio pradžioje paleido taiklų tritaškį – 50:46. Po Ąžuolo Tubelio taškų sekė prastesnė šeimininkų atkarpa ir OLY rezultatą persvėrė – 57:52. Marius Grigonis tolimu metimu grąžino pranašumą savo komandai (61:60), bet po trijų ketvirčių žalgiriečiai turėjo minimalų deficitą – 63:64.

REKLAMA

Tęsėsi lygi kova: J.Montero rinko svarbius taškus OLY, kitoje aikštės pusėje tą darė J.Valančiūnas. Donta Hallas pridėjo baudos metimą, Mbaye Ndiaye pelnė du taškus (74:71), Evanas Fournier realizavo abi baudas – 76:71. Kėlinys įpusėjo, S.Brownas rengė puikią atkarpą, po kurios „Žalgiris“ pirmavo vėl – 79:78. Kai OLY ruošėsi susigrąžinti iniciatyvą, C.Edwardsas grąžino lygybę (82:82), o komandos toliau keitėsi taikliomis atakomis. A.Vezenkovas truktelėjo priekin OLY (87:86), bet vėl apie save priminė S.Brownas, tiesa, jam atsakė E.Fournier – 90:88. Pataikyti žalgiriečiams nepavyko, liko 25 sek., teko prasižengti – baudas metė Jeanas Montero. Jis pataikė abi, bet S.Brownas smeigė tritaškį – 91:92.

REKLAMA
REKLAMA

Liko 2,9 sek., E.Fournier provokavo pražangą, pataikė pirmą baudos metimą, antrąjį prametė (93:91), bet kamuolį nusiėmė OLY.

„Žalgiris“: Sterlingas Brownas 20 (4/6 trit.), Ąžuola Tubelis 19 (7 atk. kam., 22 n.b.), Carsenas Edwardsas 16, Jonas Valančiūnas 11 (6 atk. kam., 7 rez. perd., 21 n.b.).

„Olympiacos“: Evanas Fournier ir Aleksandras Vezenkovas (7 atk. kam.) – po 18, Jeanas Montero 15 (7 rez. perd.), Tyleris Dorsey (1/7 trit.) ir Tysonas Wardas – po 10.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų