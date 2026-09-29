Dainius Adomaitis kaups patirtį NBA klube

Trečiadienį D.Adomaitis oficialiai turėtų būti patvirtintas Lietuvos rinktinės vyr. treneriu, tad kelionė į JAV gali turėti dvigubą naudą – „Thunder“ spalio 7 d. žais su Milvokio „Bucks“, kuriai atstovauja Kasparas Jakučionis.
Krepsinis.net šaltiniai teigia, kad planuojama, jog D.Adomaitis 20-mečiui įžaidėjui pristatys rinktinės viziją. K.Jakučionį tikimasi pasikviesti į rinktinę 2027 m. vasarą.
„Thunder“ treniruoja Markas Daigneault, o klubas NBA laimėjo 2025 m.
Pirmasis „Thunder“ draugiškas mačas spalio 6 d. su Naujojo Orleano „Pelicans“.
52-ejų D.Adomaitis pavasarį baigė ketverių metų etapą Tokijo „Alvark“ klube.
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