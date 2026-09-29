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Pirmąją Karkos „Rally du Maroc“ dieną – nė vieno varžovo akiratyje

2026-09-29 22:07 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-29 22:07
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Pasaulio ralio-reido čempionato etapo Šiaurės Afrikoje – „Rally OLA Energy du Maroc“ – starte organizatoriai paserviravo 636 kilometrų trasą, su 258 km greičio ruožu. Dovydas Karka, startuojantis „DUUST Rally Team“ komandoje, su visomis užduotimis susitvarkė pavyzdingai: „kovinę“ dykumos atkarpą įveikė per 2 val. 58 minutes. užėmė 12 vietą „Rally2“ įskaitoje ir 21-ą tarp visų motociklais startavusių 130 varžovų.

Dovydas Karka Maroko ralyje | Organizatorių nuotr.
GALERIJA (18)

Pasaulio ralio-reido čempionato etapo Šiaurės Afrikoje – „Rally OLA Energy du Maroc“ – starte organizatoriai paserviravo 636 kilometrų trasą, su 258 km greičio ruožu. Dovydas Karka, startuojantis „DUUST Rally Team“ komandoje, su visomis užduotimis susitvarkė pavyzdingai: „kovinę“ dykumos atkarpą įveikė per 2 val. 58 minutes. užėmė 12 vietą „Rally2“ įskaitoje ir 21-ą tarp visų motociklais startavusių 130 varžovų.

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(18 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Dovydas Karka Maroko ralyje

„Nors pirmasis etapas buvo labai greitas, visa diena atrodė užtruko žiauriai ilgai. Navigacija šįkart gana nesudėtinga (nedidelę klaidelę padariau tik pačioje greičio ruožo pabaigoje), bet tai „kompensavo“ gausybė akmenų. Su jais bėdų nekilo, bet nuo starto iki finišo važiavau visiškai vienas: pats nepavijau anksčiau startavusių lyderių, o iš starto vėliau pajudėję varžovai nepavijo manęs. Tiesa, keletas įskaitos vyrų atvežė šiek tiek geresnius rezultatus, todėl ryt bus lengviau – greičiausiai turėsiu ką vytis ir, tikiuosi, bus daugiau azarto“, – finiše pirmaisiais įspūdžiais dalijosi Dovydas.

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Bendroje motociklininkų įskaitoje pirmajame etape įspūdingą pergalę iškovojo „RallyGP“ žvaigždės Ricky Brabecas („Monster Energy Honda HRC“), aplenkęs „Red Bull KTM“ atstovus Danielį Sandersą (+23 sek.), Edgarą Canetą (+44 sek.). „Rally2“ įskaitoje geriausiai pasirodė portugalas Martimas Ventura, aplenkęs D. Karką 18 minučių.

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Beje, Dovydas buvo greičiausias „DUUST Rally Team“ komandoje: aplenkęs tiek lenką Konrad Dabrowski, tiek prancūzą Jean Loup Lepan. Jis dar kartą pasidžiaugė greitesniu ir stabilesniu KTM motociklu.

Trečiadienį „Rally OLA Energy du Maroc“ lenktynių dalyvių laukia 300 km greičio ruožo iššūkis, nors bendras traso ilgis bus kiek mažesnis – 423 km.

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