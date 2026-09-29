Valančiūnas po niukso Kaune: apie įspūdingą atmosferą, legendas ir žaidimą be įžaidėjo

„Sunkios rungtynės, jautėsi, kad žaidžiame prieš čempionus. Jie žaidžia protingai, bet tikrai galėjome kabintis ir turėjome šansų. Kažkiek klaidelių ir dėl to minus 2... Bet atmosfera tai... – susižavėjimo neslėpė J.Valančiūnas. – Kažkas tokio. Nemeluosiu, vienas iš pirmųjų kartų, kai tokioje žaidžiau.“
Mačą vidurio puolėjas baigė su 11 taškų, 6 atkovotais kamuoliais, 7 rezultatyviais perdavimais ir 21 naudingumo balu, o visa tai iš arti stebėjo krepšinio ikonos – Shaquille'as O'Nealas ir Arvydas Sabonis.
J.Valančiūnas pripažįsta – žaisti prie tokių legendinių centrų yra ypatinga.
„Ta aura... Centrų aura. Smagu žaisti, kautis, kai yra tokia centrų aura arenoje“, – šypsojosi JV.
– Kokių pozityvių dalykų galima pasiimti iš šitų rungtynių?
– Likome iki galo, nepalūžome. Buvo ir sunkesnių momentų, bet išlikome. Yra ką tvarkyti, trūksta kertinių žaidėjų, bet neieškant pasiteisinimų – neblogos rungtynės, bet gaila, kad ne mūsų naudai.
– Ar buvo jauduliuko prieš rungtynes? Tai – jūsų pirmos Eurolygos rungtynės „Žalgirio“ arenoje.
– Kiekvieną kartą, kai einu į aikštę, jaučiu jauduliuką. Ar tai pamėtymas, ar tokios rungtynės, kaip šiandien. Tikrai buvo nuostabi atmosfera, ačiū Dievui, kad galiu žaisti čia.
– Atrodė, kad iškritus Nigelui Williamsui-Gossui nemaža puolimo kūrybos dalis persikėlė tau prie baudos aikštelės. Kaip sekėsi prisitaikyti be pagrindinio įžaidėjo?
– Visi bandome, kaip galime. Reikia užpildyti didelius batus, jis yra mūsų puolimo akys. Visi bando – aš, kiti žaidėjai. Reikia užpildyti tą spragą.
– Pirmas rimtas susitikimas su Eurolygos MVP Aleksandru Vezenkovu. Kas jį daro ypatingu?
– Jis turi savo stilių. Nėra ypatingų fizinių duomenų, bet galvytė veikia nerealiai. Žino, kaip pasistatyti, kaip pakirsti... Tikrai nerealus ir pajautimas, ir judėjimas.
– Kada galvoji pasieksi optimalią fizinę formą?
– Nežinau, kad būtų taip paprasta pasakyti. Dabar jaučiamės normaliai, bet dar tik mėnesį esame kartu.
– Vienbalsiai nutarta paskirti Dainių Adomaitį rinktinės treneriu. Kaip pasitikai šią naujieną?
– Tiesą sakant, koncentravausi į rungtynes. Pažiūrėsiu, kas vyksta, bet dar negalvojau apie tai.
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