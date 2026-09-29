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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Valančiūnas po niukso Kaune: apie įspūdingą atmosferą, legendas ir žaidimą be įžaidėjo

2026-09-29 22:37 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-09-29 22:37
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Jonas Valančiūnas sužaidė pirmas oficialias rungtynes su Kauno „Žalgirio“ marškinėliais namų arenoje. Ir nors galiausiai kauniečiai pralaimėjo Eurolygos čempionei Pirėjo „Olympiacos“, 34-erių centras neslėpė susižavėjimo atmosfera.

(BNS nuotr.)

Jonas Valančiūnas sužaidė pirmas oficialias rungtynes su Kauno „Žalgirio“ marškinėliais namų arenoje. Ir nors galiausiai kauniečiai pralaimėjo Eurolygos čempionei Pirėjo „Olympiacos“, 34-erių centras neslėpė susižavėjimo atmosfera.

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„Sunkios rungtynės, jautėsi, kad žaidžiame prieš čempionus. Jie žaidžia protingai, bet tikrai galėjome kabintis ir turėjome šansų. Kažkiek klaidelių ir dėl to minus 2... Bet atmosfera tai... – susižavėjimo neslėpė J.Valančiūnas. – Kažkas tokio. Nemeluosiu, vienas iš pirmųjų kartų, kai tokioje žaidžiau.“

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Mačą vidurio puolėjas baigė su 11 taškų, 6 atkovotais kamuoliais, 7 rezultatyviais perdavimais ir 21 naudingumo balu, o visa tai iš arti stebėjo krepšinio ikonos – Shaquille'as O'Nealas ir Arvydas Sabonis.

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J.Valančiūnas pripažįsta – žaisti prie tokių legendinių centrų yra ypatinga.

„Ta aura... Centrų aura. Smagu žaisti, kautis, kai yra tokia centrų aura arenoje“, – šypsojosi JV.

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– Kokių pozityvių dalykų galima pasiimti iš šitų rungtynių?

– Likome iki galo, nepalūžome. Buvo ir sunkesnių momentų, bet išlikome. Yra ką tvarkyti, trūksta kertinių žaidėjų, bet neieškant pasiteisinimų – neblogos rungtynės, bet gaila, kad ne mūsų naudai.

– Ar buvo jauduliuko prieš rungtynes? Tai – jūsų pirmos Eurolygos rungtynės „Žalgirio“ arenoje.

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– Kiekvieną kartą, kai einu į aikštę, jaučiu jauduliuką. Ar tai pamėtymas, ar tokios rungtynės, kaip šiandien. Tikrai buvo nuostabi atmosfera, ačiū Dievui, kad galiu žaisti čia.

– Atrodė, kad iškritus Nigelui Williamsui-Gossui nemaža puolimo kūrybos dalis persikėlė tau prie baudos aikštelės. Kaip sekėsi prisitaikyti be pagrindinio įžaidėjo?

– Visi bandome, kaip galime. Reikia užpildyti didelius batus, jis yra mūsų puolimo akys. Visi bando – aš, kiti žaidėjai. Reikia užpildyti tą spragą.

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– Pirmas rimtas susitikimas su Eurolygos MVP Aleksandru Vezenkovu. Kas jį daro ypatingu?

– Jis turi savo stilių. Nėra ypatingų fizinių duomenų, bet galvytė veikia nerealiai. Žino, kaip pasistatyti, kaip pakirsti... Tikrai nerealus ir pajautimas, ir judėjimas.

– Kada galvoji pasieksi optimalią fizinę formą?

– Nežinau, kad būtų taip paprasta pasakyti. Dabar jaučiamės normaliai, bet dar tik mėnesį esame kartu.

– Vienbalsiai nutarta paskirti Dainių Adomaitį rinktinės treneriu. Kaip pasitikai šią naujieną?

– Tiesą sakant, koncentravausi į rungtynes. Pažiūrėsiu, kas vyksta, bet dar negalvojau apie tai.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

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