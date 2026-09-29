„Premier“ lyga atskleidė, kokius finansinius pažeidimus padarė „Manchester City“ – pateiktos komisijos išvados ir kaltinimai

Byla apima laikotarpį nuo 2009–2010 iki 2017–2018 metų sezonų. Komisija nustatė, kad „Manchester City“ su kai kuriais komerciniais partneriais sudarė fiktyviomis pripažintas sutartis, kuriomis buvo iškraipoma tikroji susitarimų esmė. Tokiu būdu klubas dirbtinai didino deklaruojamas pajamas ir mažino nurodomas išlaidas.
Komisijos išvadose taip pat teigiama, kad „Manchester City“ pateikė netikslias finansines ataskaitas ir nuo auditorių bei futbolo reguliuotojų slėpė tikrąją klubo finansinę padėtį. Nustatyta, kad klubas reikšmingai viršijo tiek „Premier“ lygos, tiek UEFA išlaidų ribas.
Tyrimo metu taip pat buvo nustatyti pažeidimai, susiję su komercinių sutarčių finansavimu. Komisija nustatė, kad dalį kai kurių rėmimo sutarčių sumų faktiškai finansavo „Abu Dhabi United Group Investment & Development Ltd“, kuriai priklausė klubas. Dėl to „Manchester City“ finansinėse ataskaitose buvo nurodomos ne visos realios pajamos ir išlaidos.
Komisija taip pat nustatė, kad „Manchester City“ pažeidė pareigą bendradarbiauti su „Premier“ lyga atliekant ketverius metus trukusį tyrimą. Iš keturių su šia sritimi susijusių kaltinimų buvo patenkinti trys.
„Premier“ lygos vadovas Richardas Mastersas teigė, kad komisijos sprendimas nustatė faktines aplinkybes ir parodė, jog „Manchester City“ beveik dešimtmetį sistemingai pažeidinėjo lygos taisykles. Vis dėlto konkreti sankcija klubui kol kas nėra skirta.
Dėl sankcijų bus rengiamas atskiras nepriklausomos komisijos posėdis. „Premier“ lygos taisyklėse tarp galimų sankcijų numatytos baudos, taškų atėmimas ir kitos sportinės nuobaudos. Šio proceso rezultatas kol kas nėra paskelbtas.
„Manchester City“ su komisijos išvadomis nesutinka. Klubas oficialiame pareiškime teigė esantis nusivylęs ir nustebęs sprendimu bei pabrėžė, kad turi įrodymų savo pozicijai pagrįsti. „Manchester City“ taip pat patvirtino ketinantis pasinaudoti jam prieinamomis apeliacijos galimybėmis.
Klubas apeliaciją gali pateikti iki spalio 2 dienos. „Premier“ lyga nurodė sieksianti, kad visas procesas, įskaitant galimus apeliacinius procesus ir sprendimų paskelbimą, būtų užbaigtas kuo greičiau.
„Premier“ lygos tyrimas dėl „Manchester City“ buvo pradėtas 2018 metų gruodį, o oficialūs kaltinimai klubui pateikti 2023 metų vasarį. Nepriklausomos komisijos posėdžiai prasidėjo 2024 metų rugsėjį ir truko 42 dienas, o nagrinėjimas baigtas tų pačių metų gruodį.
Šiuo metu „Manchester City“ dar nėra gavęs jokios galutinės sportinės sankcijos. Pirmiausia turi būti užbaigtas atskiras sankcijų nustatymo procesas, o klubas taip pat turi teisę apskųsti komisijos išvadas.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.