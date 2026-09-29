Dėl traumos Danijos rinktinę palikęs Dorgu grįžo į „Man Utd“

21-erių metų futbolininkas buvo pakeistas sužaidus vos 30 minučių sekmadienį vykusiose UEFA Tautų lygos rungtynėse prieš Velsą.
P. Dorgu dėl galimai patirtos pakinklinės sausgyslės traumos buvo pritaikytas gydymas. Pastarasis sugrįžo į Angliją, kur „Man Utd“ medicinos personalas atliks papildomus tyrimus.
P. Dorgu praleis Danijos rinktinės rungtynes prieš Portugaliją ir Velsą. Tuo tarpu „Raudonieji velniai“ artimiausias rungtynes žais tik spalio 10-ąją dieną, kai namuose priims Londono „Tottenham“ futbolininkus.
Tuo tarpu Bruno Fernandesas liks kartu su Portugalijos rinktine, nepaisant to, jog dėl traumos praleido susitikimą su Norvegija. Pasak ESPN šaltinių, portugalas susiduria su sveikatos problemomis nuo rugsėjo 10-ąją dieną UEFA Čempionų lygoje įvykusių rungtynių su „Sabah“.
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