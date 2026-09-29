FIFA kaltina UEFA vykdant dezinformacijos kampaniją

JAV teismams pateiktame FIFA vardu parengtame dokumente teigiama, jog būtų buvęs pareigų nevykdymas, jei G. Infantino nebūtų apsvarstęs „FIFA Forward Enterprise“ (FFE) pasiūlymo, kurio galiausiai buvo priverstas atsisakyti, nes tam nepritarė UEFA bei dvi kitos žemyninės konfederacijos.
Taip pat buvo neigiama, jog G. Infantino galėjo asmeniškai pasipelnyti iš šio pasiūlymo bei pridūrė, kad jam būtų reikėję tiek 211 FIFA priklausančių nacionalinių asociacijų, tiek FIFA tarybos pritarimo.
FIFA teigia, jog UEFA prašo dokumentų, susijusių su FFE pasiūlymu, siekdama priekabiauti, o ne dėl kokio nors pagrįsto poreikio gauti informaciją. Vien tai yra pagrindas šį prašymą atmesti.
Tikriausiai rimčiausias kaltinimas, kurį Europos futbolo valdymo organas pateikė pirminiame prašyme atskleisti informaciją yra tas, kad FFE buvo įvertinta 20 mlrd. JAV dolerių, ši vertė buvo apgaulingai neatitinkanti rinkos sąlygų. FIFA į tai atsakė pareikšdama, kad UEFA supainiojo nuosavo kapitalo vertę su įmonės verte. Ji nurodė, kad įmonės vertė buvo daugiau nei dvigubai didesnė už nuosavo kapitalo vertę.
„UEFA būtų apie tai sužinojusi, jei būtų pasivarginusi patikrinti savo teiginius prieš viešai pasmerkdama pasiūlymą ar kreipdamasi į federalinį teismą“, – teigiama FIFA pateiktame dokumente.
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