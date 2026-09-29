Telšiuose išdalinti „Laser Run“ taurės medaliai

Merginų varžybose savo amžiaus grupėse triumfavo Dorotėja Račaitė (U9), Emilija Vaukaitė (U11), Elžbieta Kasparaitė (U13), Meda Kukelkaitė (U15) ir Augustė Vargalytė (U19).
Vaikinų grupėse pirmąsias vietas užėmė Augustas Šimkus (U9), Etanas Ramaška (U11), Rokas Račkauskas (U13), Vytautas Bruškis (U15), Mykolas Kimbaras (U17) ir Nikas Kazlauskas (U19). Suaugusiųjų grupėje nugalėjo Darius Šimkus.
Varžybų programoje taip pat buvo šeimų estafetė. Joje komandos nariai pasidalijo bėgimo ir šaudymo rungtis: pirmasis dalyvis įveikė bėgimo atkarpą ir perdavė estafetę sportininkui, kuris atliko šaudymo užduotį. Taikliai šaudęs dalyvis estafetę perdavė paskutiniam komandos nariui, kuris bėgdamas kirto finišo liniją. Šeimų estafetėje pergalę iškovojo Elžbietos Kasparaitės, Evaldo Kasparo ir Gito Žutauto komanda.
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