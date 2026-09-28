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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

Prancūzija Tautų lygoje palaužė Belgiją, Italija sutriuškino Turkiją

2026-09-28 23:44 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-28 23:44
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Prancūzijos rinktinė UEFA Tautų lygos A diviziono išvykos rungtynėse minimaliu rezultatu 1:0 įveikė Belgijos futbolininkus.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

Prancūzijos rinktinė UEFA Tautų lygos A diviziono išvykos rungtynėse minimaliu rezultatu 1:0 įveikė Belgijos futbolininkus.

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Varžovų gynybą įveikęsMichaelas Olise rungtynių pabaigoje puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir išvedė Prancūzijos rinktinę į priekį 1:0. Kaip vėliau paaiškėjo, tai buvo vienintelis ir pergalingas šio susitikimo įvartis.

Prancūzija šiame susitikime iš viso atliko 18 smūgių, kai tuo tarpu Belgijos futbolininkai šiek tiek mažiau – 12.

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Prancūzijos rinktinės sudėtyje šį vakarą debiutavo kaip startinės sudėties žaidėjai trys nariai (Andy Dioufas, Jeremy Jacquetas, Lucas Da Cunha).

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Prancūzija šiame susitikime buvo priversta verstis be ryškiausios savo žvaigždės Kyliano Mbappe pagalbos, kuris dėl patirtos traumos paliko nacionalinės komandos stovyklą.

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Tuo tarpu kitame susitikime Italijos rinktinė svečiuose 4:1 sutriuškino Turkijos futbolininkus.

Alessandro Bastoni standartinės situacijos metu tiksliu smūgiu pirmuoju lietimu išvedė Italijos rinktinę į priekį 1:0.

Pirmasis prie vartininko atremto kamuolio atsidūręs Davide‘as Frattesi pasiuntė jį į vartus ir padvigubino pranašumą 2:0.

Michaelas Kayode‘as puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir šio susitikimo rezultatas jau tapo triuškinamas 3:0.

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Barisas Yilmazas antrojo kėlinio pradžioje tiksliai uždarė komandos draugo perdavimą ir sušvelnino rezultatą 1:3.

Netrukus Francesco Pio Esposito smūgiu galva nukreipė kamuolį į vartų tinklą ir rezultatas tapo 4:1.  

Italija pelnė tris įvarčius per pirmąsias 30 žaidimo minučių pirmą kartą nuo pasaulio čempionato atrankos rungtynių prieš Lietuvą 2021 m. rugsėjo mėn.

F. Pio Esposito tapo vos antruoju žaidėju, pelniusiu daugiau nei penkis įvarčius (šešis) vilkėdamas Italijos rinktinės marškinėlius nesulaukęs 21-erių metų. Tai pavyko padaryti tik Giuseppe Meazza (11).

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