Oficialu: Sorkinas pasirašė naują sutartį su „Maccabi“

Pranešama, jog susitarimas pasiektas keturiems sezonams, o jo vertė, pasak Izraelio žiniasklaidos, – 6 mln. JAV dolerių. Pagal buvusį kontraktą alga per metus siekė apie 900 tūkst. JAV dolerių., tad ji gerokai pakilo.
30 metų 208 cm ūgio puolėjas „Maccabi“ garbę gina nuo 2021 m., o Eurolygoje jo skaičiai praeitą sezoną per 23 minutes siekė 13,5 taško, 4,2 atkovoto kamuolio, 1,7 perdavimo bei 14,1 naudingumo balo.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.
REKLAMA