Kraupi avarija šalia Trakų – po susidūrimo su vilkiku žuvo motociklininkas: aiškėja daugiau detalių

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Visai netoli Trakų, ties Varnikėliais, esanti atkarpa užtverta: įvykio vietoje dirba policijos tyrėjai. Į vilkiką atsitrenkė motociklas, motociklininkas žuvo. Skaudi eismo nelaimė įvyko, kai dar buvo šviesu – specialiosioms tarnyboms apie susidūrimą pranešta apie pusę šešių vakaro.
Po smūgio į vilkiką motociklininkas nuskriejo į griovį, ant asfalto likęs sumaitotas motociklas „Aprilia Tuono“ pradėjo rūkti. Žmonės puolė jį gesinti gesintuvu. Atvažiavę medikai konstatavo, kad 38-erių metų motociklininkas nebegyvas.
Aiškėja, kad motociklininkas atsitrenkė į puspriekabės galinę dalį, motociklas dar ir pradėjo rūkti, tačiau neužsidegė. Pirminiais duomenimis, vilkikas suko į aikštelę. Smūgis buvo labai smarkus – per susidūrimą nuplėštas masyvus buferis puspriekabės gale. Po smūgio vilkikas įsuko į aikštelę ir sustojo joje.
Policija šįryt pranešė, kad abi transporto priemonės važiavo ta pačia kryptimi, pareigūnai patvirtino, kad vilkikas MAN su puspriekabe suko kairėn. Šioje vietoje atvažiuojantiems nuo Trakų pusės sukti į kairę draudžiama, čia ištisinė linija, be to, važiuojantiems nuo Trakų pusės ties abiem įvažiavimais pastatyti ženklai „Įvažiuoti draudžiama“. Gali būti, kad vilkiko vairuotojas per aikštelę norėjo apsisukti.
56-erių metų vilkiko vairuotojas buvo blaivus, kaip paaiškėjo, jis – Baltarusijos pilietis. Vairuotoją policija naktį uždarė į areštinę. Greičiausiai pareigūnai jį paleis, iš jo bus paimti dokumentai, jam bus uždrausta išvykti iš Lietuvos.
Jei teismas vilkiko vairuotoją pripažintų kaltu pažeidęs Kelių eismo taisykles, dėl ko žuvo žmogus, jis gali būti nuteistas kalėti septyneriems metams.
Avarijos vietoje tyrėjai dirbo kelias valandas iki nakties, kelias visą tą laiką buvo visiškai užtvertas, vairuotojai turėjo ieškoti aplinkkelių. Policija ieško liudininkų, ekspertai taip pat bandys išsiaiškinti, kokiu greičiu galėjo važiuoti motociklininkas.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.